В Москве 10 апреля скончался народный артист России Эмиль Верник. Он был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцентом Школы-студии МХАТ. Ему было 96 лет.
«Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник», — рассказал ТАСС сын покойного Игорь Верник.
Пока не сообщается о месте и времени похорон Верника-старшего.
Эмиль Верник — родоначальник театральной династии, отец актера Игоря Верника и театроведа Вадима Верника.
В течение многих лет Эмиль Верник был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио (1969−2002). Ему присвоено звание народного артиста РФ (1999).
Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок, в которых участвовали лучшие советские и российские актеры - Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков.
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