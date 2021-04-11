Скончался народный артист России Эмиль Верник
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Скончался народный артист России Эмиль Верник

9:36:084/11/2021Фото: instagram.com/ivernik
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О смерти сообщил его сын актер Игорь Верник. Его отец умер на 97-м году жизни. У него остановилось сердце.

люди
Эмиль Верник — родоначальник театральной династии, отец актера Игоря Верника и театроведа Вадима Верника
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Москве 10 апреля скончался народный артист России Эмиль Верник. Он был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцентом Школы-студии МХАТ.  Ему было 96 лет.

«Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник», — рассказал ТАСС сын покойного Игорь Верник.

Пока не сообщается о месте и времени похорон Верника-старшего.

Эмиль Верник — родоначальник театральной династии, отец актера Игоря Верника и театроведа Вадима Верника.

В течение многих лет Эмиль Верник был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио (1969−2002). Ему присвоено звание народного артиста РФ (1999).

Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок, в которых участвовали лучшие советские и российские актеры - Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков.

 


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