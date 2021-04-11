Использование материнского капитала изменилось с 11 апреля 2021 года: Узнайте новые правила
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Использование материнского капитала изменилось с 11 апреля 2021 года: Узнайте новые правила

3:52:424/11/2021Фото: pexels
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По данным Минтруда на начало 2021 года 2,5 млн российских семей не использовали средства маткапитала.

семья, люди
В России вступили в силу изменения в правила использования средств материнского капитала

Минтруд опубликовал на официальном интернет-портале правовой информации приказ о новых правилах  использования материнского капитала. Изменения приняты еще в феврале, но вступают в силу с 11 апреля 2021 года.

Направившие средства маткапитал на формирование накопительной части пенсии матери теперь могут отозвать деньги из негосударственных пенсионных фондов, чтобы использовать по другим направлениям. На раздумье дается 6 месяцев, чтобы решить, как использовать средства. Разрешается продлить срок, но для этого нужно написать заявление.

Если в ПФР не поступило заявление на направление денег, то они автоматически пойдут на накопительную часть материнской пенсии. Это сделают в течение 3 месяцев по истечении полугодового срока. По данным Минтруда на начало 2021 года 2,5 млн российских семей не использовали маткапитал. Считается, что деньги не должны лежать мертвым грузом - они должны работать, быть пущены в оборот.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в 2021 году размер маткапитала составляет 483 882 рублей на первого ребенка. Плюс 155 550 рублей при рождении второго. Напомним, что в 2007 году, когда в России была введена такая мера поддержки, сумма материнского капитала составляла 250 тыс. рублей.

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, на накопительную пенсию матери, социальную адаптацию детей-инвалидов.

 

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