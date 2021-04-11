Видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции показали СМИ: Число пострадавших увеличилось до 26

Смертельное ДТП с автобусом, в котором ехали 32 российских туриста, произошло утром 10 апреля на участке трассы Конья — Аксарай, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Пока рассматривается версия, что водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге и съехал в кювет. Автобус перевернулся. В результате ДТП погибла одна пассажирка, 26 россиян получили различные травмы. Их экстренно госпитализировали в больницы ближайших населенных пунктов.
Позже турецкий телеканал "A Haber" показал видео с места аварии с автобусом, перевозившим группу российских туристов. Судя по надписи на автобусе, туристов отправил на отдых в Анталью туроператор «Пегас Туристик».
В том же сюжете журналисты сообщили об аналогичном происшествии на той же трассе - перевернулся еще один автобус с туристами, пострадали 13 пассажиров. Пока неизвестно, есть ли среди них граждане России.
Напомним, что генконсульство РФ в Анталье находится в тесном контакте с местными властями. Дипломаты выразили соболезнования родным и близким погибшей.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.