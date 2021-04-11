Видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции показали СМИ: Число пострадавших увеличилось до 26
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Видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции показали СМИ: Число пострадавших увеличилось до 26

10:26:194/11/2021Фото: Кадр из видео
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Турецкий телеканал "A Haber" показал видео с места аварии с автобусом, перевозившим группу российских туристов. И сообщил об аналогичном происшествии на той же трассе.

автобус
Автобус перевозил группу из 32 российских туристов

Смертельное ДТП с автобусом, в котором ехали 32 российских туриста, произошло  утром 10 апреля на участке трассы Конья — Аксарай, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Пока рассматривается версия, что водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге и съехал в кювет. Автобус перевернулся. В результате ДТП погибла одна пассажирка,  26 россиян получили различные травмы. Их экстренно госпитализировали в больницы ближайших населенных пунктов.

Позже турецкий телеканал "A Haber" показал видео с места аварии с автобусом, перевозившим группу российских туристов. Судя по надписи на автобусе, туристов отправил на отдых в Анталью туроператор «Пегас Туристик».

В том же сюжете журналисты сообщили об аналогичном происшествии на той же трассе -  перевернулся еще один автобус с туристами, пострадали 13 пассажиров. Пока неизвестно, есть ли среди них граждане России.

Напомним, что генконсульство РФ в Анталье находится в тесном контакте с местными властями. Дипломаты выразили соболезнования родным и близким погибшей.


 

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