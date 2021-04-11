Принца Филипа похоронят 17 апреля. Будут только самые близкие
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Принца Филипа похоронят 17 апреля. Будут только самые близкие

8:12:214/11/2021Фото: bbc.com
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Похороны, которые будет транслировать телерадиовещательная корпорация Би-би-си, пройдут в 15:00 (17:00 мск) в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, и в этот момент по всей стране будет объявлена минута молчания.

цветы, дворец
Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа пройдут 17 апреля
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа пройдут 17 апреля, но из-за коронавирусных ограничений участие широкой публики в траурных мероприятиях не предусмотрено. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Букингемским дворцом, пишет ТАСС.

Похороны, которые будет транслировать телерадиовещательная корпорация Би-би-си, пройдут в 15:00 (17:00 мск) в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, и в этот момент по всей стране будет объявлена минута молчания.

Гроб с телом принца-консорта будет доставлен в часовню на катафалке, под который будет переделан джип Land Rover в соответствии с задумкой самого принца Филипа. Гроб будет обернут в полотно с изображением герба герцога Эдинбургского, а сверху будет лежать морская фуражка и шпага принца. Во время восьмиминутной процессии от въездных ворот Виндзорского замка до часовни Святого Георгия по обе стороны дороги будут стоять представители Королевского флота, Королевской морской пехоты, Королевского полка Шотландии и Королевских военно-воздушных сил.

До даты похорон в стране будет действовать общенациональный траур - Елизавета II одобрила соответствующую рекомендацию премьер-министра Бориса Джонсона. Королевская семья будет пребывать в трауре две недели.

Из-за коронавирусных ограничений число участников церемонии в Великобритании не может превышать 30 человек, и королевская семья не исключение. Точный список участников церемонии, как ожидается, будет распространен 15 апреля.

По сокращенной программе
"Это событие будет значительно уменьшено в масштабе и без публичного доступа", - заявил представитель Букингемского дворца.

"В соответствии с распоряжениями правительства и мерами общественного здравоохранения публичных шествий не будет, а похороны герцога будут проходить полностью на территории Виндзорского замка. Планы были окончательно одобрены королевой и должным образом отражают рекомендации правительства", - добавил он.

Представитель Ее Величества заверил, что программа похорон, несмотря на эти изменения, "по-прежнему в значительной степени отражает личные пожелания герцога".

"Хотя церемониальный порядок будет сокращен, это событие по-прежнему будет поводом отдать дань признательности более чем 70-летней службе королеве, Великобритании и Содружеству наций", - сказал представитель Букингемского дворца.

Меган Маркл останется в США
Он добавил, что британский принц Гарри прилетит на родину на похороны своего деда. Однако его супруга Меган Маркл, беременная вторым ребенком, по совету врачей останется в США. Принцу Гарри, как и любому въезжающему сейчас в Великобританию человеку, придется провести положенную самоизоляцию. Выйти из нее он сможет на пятый день после прилета при наличии отрицательного теста на коронавирус.

 

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