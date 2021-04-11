Пожарный скончался при тушении горящего дома в Новосибирской области

В соцсетях появилась информация, что в Мошковском районе в субботу при тушении пожара погиб пожарный. В главке МЧС по Новосибирской области информацию подтвердили. Но уточнили, что гибель сотрудника пожарной охраны не связана "с исполнением служебных обязанностей".
По официальной информации МЧС, 10 апреля в 12:16 поступило сообщение о возгорании в частном деревянном доме в п. Обской Мошковского района. Прибывшее подразделение пожарных огонь потушило за 25 минут. Площадь пожара составила 112 кв. метров. Сгорели крыша, веранда и одна квартира. Умерший пожарный, как оказалось, гостил в это время в пострадавшем от огня доме.
"В доме у родственников во вне служебное время гостил пожарный 65 пожарно-спасательной части МЧС России. Во время происшествия он помог вынести личные вещи жильцов из квартиры. Позже на улице мужчине стало плохо. Он был госпитализирован бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, где медики констатировали смерть", - объяснили случившееся в региональном управлении МЧС и выразили соболезнования семье умершего коллеги.
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