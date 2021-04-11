Пожарный скончался при тушении горящего дома в Новосибирской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пожарный скончался при тушении горящего дома в Новосибирской области

11:48:444/11/2021Фото: vk.com/mchs__russia
0

Смерть сотрудника МЧС не связана с исполнением служебных обязанностей. Он гостил в горевшем доме и помогал выносить вещи. В какой-то момент ему стало плохо.

люди, пожар
Сотрудник МЧС скончался после пожара в частном доме в Мошковском районе

В соцсетях появилась информация, что в Мошковском районе в субботу при тушении пожара погиб пожарный. В главке МЧС по Новосибирской области информацию подтвердили. Но уточнили, что гибель сотрудника пожарной охраны не связана "с исполнением служебных обязанностей".

По официальной информации МЧС, 10 апреля в 12:16 поступило сообщение о возгорании в частном деревянном доме в п. Обской Мошковского района. Прибывшее подразделение пожарных огонь потушило за 25 минут. Площадь пожара составила 112 кв. метров.  Сгорели крыша, веранда и одна квартира. Умерший пожарный, как оказалось, гостил в это время в пострадавшем от огня доме.

"В доме у родственников во вне служебное время гостил пожарный 65 пожарно-спасательной части МЧС России. Во время происшествия он помог вынести личные вещи жильцов из квартиры. Позже на улице мужчине стало плохо. Он был госпитализирован бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, где медики констатировали смерть", - объяснили случившееся в региональном управлении МЧС и выразили соболезнования семье умершего коллеги.

 


Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

.Instagram и подписывайтесь на аккаунт в WhatsAppДобавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

 

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
гибельсотрудникМЧСпожар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что стало причиной пожара?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Пожарный скончался при тушении горящего дома в Новосибирской области
    11:48:44 4/11/2021
    Пожарный скончался при тушении горящего дома в Новосибирской области
    "Гайдар проел все деньги на сберкнижках россиян": Ошибки реформ после распада СССР назвал Авен
    11:28:31 4/11/2021
    "Гайдар проел все деньги на сберкнижках россиян": Ошибки реформ после распада СССР назвал Авен
    11 апреля Берещенье: что можно и что нельзя сегодня делать? Главные приметы
    11:20:51 4/11/2021
    11 апреля Берещенье: что можно и что нельзя сегодня делать? Главные приметы
    БердскСпортсмены-пенсионеры разыскиваются в Бердске
    11:15:55 4/11/2021
    Спортсмены-пенсионеры разыскиваются в Бердске
    БердскГубернаторы обещают и уходят, а хирурги Бердска годами спасают пациентов в разваливающихся помещениях ЦГБ. Когда будет капремонт?
    11:08:21 4/11/2021
    Губернаторы обещают и уходят, а хирурги Бердска годами спасают пациентов в разваливающихся помещениях ЦГБ. Когда будет капремонт?
    "Банда" подростков с оружием напала на продавца и похитила мобильных телефонов на 1 млн рублей в Новосибирске
    10:45:39 4/11/2021
    "Банда" подростков с оружием напала на продавца и похитила мобильных телефонов на 1 млн рублей в Новосибирске
    БердскВ КБУ насчитали 3700 рублей за отопление 3-комнатной квартиры. Как узнать, почему так много, рассказываем
    10:41:31 4/11/2021
    В КБУ насчитали 3700 рублей за отопление 3-комнатной квартиры. Как узнать, почему так много, рассказываем
    Видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции показали СМИ: Число пострадавших увеличилось до 26
    10:26:19 4/11/2021
    Видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции показали СМИ: Число пострадавших увеличилось до 26
    Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2021 года: как провести воскресенье?
    10:20:08 4/11/2021
    Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2021 года: как провести воскресенье?
    Скончался народный артист России Эмиль Верник
    9:36:08 4/11/2021
    Скончался народный артист России Эмиль Верник