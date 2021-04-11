Похолодание надвигается на российские регионы. Где ждать жары, рассказал Вильфанд

В европейскую часть России и на Урал пришла аномальная жара, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Но уже скоро некоторым регионам грозит похолодание.
В центре европейской части России на следующей неделе температура понизится, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
"Вторая половина недели будет более прохладная, чем первая. Начиная с четверга, будет более облачная погода и даже дождик", - рассказал он.
Вместе с тем, по словам Вильфанда, мощные антициклоны, быстрое таяние снега, потоки теплого воздуха с юга в центр России принесут температуру на несколько градусов выше климатической нормы.
В Башкирии, Свердловской, Челябинской, Курганской областях до 16 апреля установилась жара до +25 градусов, а на юге европейской части страны прохладнее - до +20. На Урале МЧС даже объявила пожароопасный период - значительно раньше обычного.
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