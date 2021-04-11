Слишком умного новосибирца выгнали из телешоу «Слабое звено»: Он стал жертвой интриг
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Слишком умного новосибирца выгнали из телешоу «Слабое звено»: Он стал жертвой интриг

2:00:204/11/2021Фото: Кадр из видео шоу
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Яков Шерешевский быстро и безошибочно отвечал на все вопросы ведущей. И товарищи по команде назвали его "слабым звеном", чтобы не встречаться с ним финале и не проиграть.

человек
Играл он настолько хорошо, что его товарищи предпочли избавиться от него, чтобы не соперничать в последних турах

28-летний житель Новосибирска Яков Шерешевский, ставший участником шоу «Слабое звено», вынужден был покинуть проект, хотя быстро и безошибочно отвечал на все вопросы ведущей - олимпийской чемпионки Марии Киселевой. Он стал жертвой интриг.

Играл он настолько хорошо, что его товарищи по команде решили избавиться от него, чтобы не соперничать в последних турах. Одна из участниц шоу откровенно призналась, что побоялась играть с ним в финале и предпочла остаться с более слабым соперником.

Сам Якову остался доволен своим выступлением.

— Мне не стыдно было принять участие в этой игре — я своим результатом доволен. Мне будет, что рассказать. Сегодня у меня был дебют, и я считаю, что он состоялся, — поделился он с КП.

В "Слабом звене" игроки по цепочке отвечают на вопросы ведущей. Чем больше правильных ответов подряд дают игроки, тем больше суммарный выигрыш. Но состязаются они  и между собой. А после каждого раунда выгоняют одного из членов команды, ставшего «слабым звеном».

Каждый игрок стремится оказаться в финале со слабым соперником. Поэтому игру сопровождают интриги и предательство.

 

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играшоуСлабое звено
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