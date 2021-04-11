Слишком умного новосибирца выгнали из телешоу «Слабое звено»: Он стал жертвой интриг

28-летний житель Новосибирска Яков Шерешевский, ставший участником шоу «Слабое звено», вынужден был покинуть проект, хотя быстро и безошибочно отвечал на все вопросы ведущей - олимпийской чемпионки Марии Киселевой. Он стал жертвой интриг.
Играл он настолько хорошо, что его товарищи по команде решили избавиться от него, чтобы не соперничать в последних турах. Одна из участниц шоу откровенно призналась, что побоялась играть с ним в финале и предпочла остаться с более слабым соперником.
Сам Якову остался доволен своим выступлением.
— Мне не стыдно было принять участие в этой игре — я своим результатом доволен. Мне будет, что рассказать. Сегодня у меня был дебют, и я считаю, что он состоялся, — поделился он с КП.
В "Слабом звене" игроки по цепочке отвечают на вопросы ведущей. Чем больше правильных ответов подряд дают игроки, тем больше суммарный выигрыш. Но состязаются они и между собой. А после каждого раунда выгоняют одного из членов команды, ставшего «слабым звеном».
Каждый игрок стремится оказаться в финале со слабым соперником. Поэтому игру сопровождают интриги и предательство.
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