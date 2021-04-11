Донбасс попросится в состав России? Украинские спецслужбы добыли секретные письма ДНР
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Донбасс попросится в состав России? Украинские спецслужбы добыли секретные письма ДНР

1:00:074/11/2021Фото: Wikimedia Commons
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Якобы власти ДНР обсуждают три варианта обращения к российскому президенту Владимиру Путину. 

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Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) прорабатывают три варианта обращения к президенту России

Стало известно о намерении ДНР войти в состав России, передают украинские СМИ. Как сообщает ZN.UA попросить об этом хочет руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики. Кроме того, якобы власти ДНР обсуждают три варианта обращения к российскому президенту Владимиру Путину.

Издание апеллирует к трем проектам писем, которые якобы подготовили на имя российского лидера и которые подписал глава ДНР Денис Пушилин. Они попали в руки украинским спецслужбам. Письма, по версии издания, сдержат благодарность Путину за «участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает выживать под натиском киевских властей с 2014 года».

По словам Пушилина, Украина готовится к войне в Донбассе. В пользу этого говорит сосредоточение военной техники на границе с ДНР.

"Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям", — оценил глава самопровозглашенной республики.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в конце марта Киев обстрелял из запрещенного оружия населенные пункты ДНР. В ходе обстрела погиб 5-летний мальчик. 10 апреля сообщили об усилении боевых действий со стороны украинской армии.

 

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