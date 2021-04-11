Магнитные бури после магнитного шторма в апреле 2021: дата сильнейшей бури и как ее пережить метеопатам
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Магнитные бури после магнитного шторма в апреле 2021: дата сильнейшей бури и как ее пережить метеопатам

6:20:174/11/2021Фото: Pixabay
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16 и 17 апреля нужно по максимуму ограничить ваши посещения многолюдных мест и при себе иметь нужные лекарства, внимательно следите за вашим самочувствием.

космос
Апрельская активность Солнца оказалась не слабее мартовской

Геомагнитная обстановка в апреле 2021 года остается по-прежнему нестабильной, как и в марте. Повышенная активность Солнца провоцирует солнечные ветра, которые влияют на колебания геомагнитного поля Земли.

В середине весны, а именно 16 апреля 2021 года ожидается начало сильной магнитной бури, мощностью 5 баллов. Продлится она двое суток. Пик придется на вечер 16 апреля.

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Фото: tesis.lebedev

16 и 17 апреля нужно по максимуму ограничить ваши посещения многолюдных мест и при себе иметь нужные лекарства, внимательно следите за вашим самочувствием, держите под рукой тонометр для измерения давления и ведите дневник показаний артериального давления.

Магнитные бури влияют совершенно на всех людей, но люди с крепким здоровьем могут их вовсе не замечать, отмечая просто снижение работоспособности и апатию. Те. кто имеет хронические заболевания сердца и сосудов, а также нервной системы, реагируют на геомагнитные колебания гораздо сильнее. Они часто жалуются на сильные головные боли, скачки давления, бессонницу, раздражительность.

Снизить негативное влияние магнитных бурь поможет следование несложным правилам, направленным на нормализацию режима дня и налаживания питания. Не стоит избегать физической нагрузки, но она должна быть умеренной. Долгие прогулки на свежем воздухе, гимнастика по утрам, контрастный душ утром или теплая ванна перед сном - все это поможет вашему организму лучше справляться и негативными воздействиями.

На период бурь рекомендуется отказаться от приема алкоголя и большого количества кофе. Если у вас снижается концентрация внимания- избегайте поездок за рулем. Пейте больше воды.

 

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