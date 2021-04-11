Магия Новолуния: стрижка волос, стрижка ногтей на 12 апреля 2021 года

12 апреля 2021 года нас ожидает новолуние. Это понедельник, 29-й и 1-й лунный день с 05:31, 2-й лунный день с 06:07. Новолуние пройдет в созвездии Овен.
Само Новолуние произойдет в 05:31 по московскому времени
Новолуние это всегда время слабости Луны, и таким же будет ваше состояние - будет ощущаться апатия и нежелание ничего делать. Если вы вдруг подумаете, что поход в салон красоты исправит ваше настроение, то вы ошибаетесь.
В этот день не рекомендуется никакого вмешательство в вашу внешность. Посещение косметолога, мастера маникюра или стилиста не приведут к ожидаемому результату, а кроме того, способны принести вред здоровью и делам. Допускаются домашние уходовые процедуры, которые вы проводите изо дня в лень - умывание, расчесывание, мытье волос.В этот день крайне не желательно стричь волосы, окрашивать их, делать ламинирование, кератиновое выпрямление, укладывать и завивать. Не рекомендуется нанесение лечебных и питательных масок.
Ногти в этот день также запрещается стричь, подпиливать, делать маникюр, педикюр, наращивание ногтей, снимать старое покрытие. Можно ухаживать за ногтями при помощи кремов.
Посещение косметолога, особенно по поводу серьезных вмешательств, таких как установка нитей, лифтинг, мезотерапия, глубокая чистка лица - лучше отложить на другой день. Также не рекомендуется посещение стоматолога.
Отложите вашу тренировку, если она выпадает на Новолуние. Но будет хорошим планирование дальнейшего расписания занятий, определение плана питания. Поскольку Луна будет расти в ближайшее время, интенсивность тренировок в плане нужно увеличить, поскольку есть вероятность набора лишнего веса.