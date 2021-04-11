Столото: проверить билет тиража 1383 "Русского лото" от 11 апреля 2021 года
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Столото: проверить билет тиража 1383 "Русского лото" от 11 апреля 2021 года

2:28:504/11/2021Фото: pixabay
0

Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 3 795 968

лото
Розыгрыш состоялся 11 апреля 2021 года на канале НТВ


Посмотрите результаты тиража № 1383 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1383 «Русское лото» от 11.04.2021 и узнать, как получить выигрыш.

Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!


  • 57

  • 74

  • 84




Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽
1 50892620596578 4 175 000
2 299025470844125373238671766375286269851472013619311866 1 1 000 000
3 463241113781551638874915174564337056680727831361212442 1 1 000 000
4 82 1 1 000 000
5 77 1 1 000 000
6 54 1 1 000 000
7 34 4 1 000 000
8 60 4 1 000 000
9 40 11 1 000 000
10 04 53 113 208
11 30 63 18 000
12 67 73 18 000
13 03 274 9000
14 02 439 9000
15 10 543 1800
16 05 1093 1800
17 43 1518 1800
18 52 3420 900
19 58 5252 900
20 35 7647 900
21 79 12 222 360
22 22 16 568 360
23 48 25 464 270
24 80 50 074 270
25 88 72 328 225
26 06 116 124 225
27 39 159 089 180
28 51 273 688 180
29 09 375 932 180
Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 3 795 968 Призовой фонд тиража: 189 798 400 ₽ Выигрыши выплачиваются с 11.04.2021 до 05.01.2024 Видеотрансляция тиража № 1383
Источник: столото
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итогиРусское лотоСтолотопроверить билеттираж 1383
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