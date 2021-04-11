Столото: проверить билет тиража 437 "Жилищной лотереи" от 11 апреля 2021 года

Результаты тиража № 437, трансляция от 11 апреля 2021 в 08:20
Посмотрите результаты тиража № 437 лотереи «Жилищная лотерея». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 437 «Жилищная лотерея» от 11.04.2021 и узнать, как получить выигрыш.
|Тур
|Порядок выпадения чисел
|Выигравших билетов
|Выигрыш, ₽
|1
|86, 22, 55, 03, 57, 44, 66
|4
|52 500
|2
|32, 48, 27, 26, 14, 39, 17, 77, 50, 76, 54, 79, 09, 58, 25, 62, 37, 51, 89, 74, 35, 30, 33, 40, 85, 46, 59, 83, 84, 49, 64, 87, 21, 38, 80
|1
|600 000 или Загородный дом
|3
|11, 08, 07, 73, 65, 29, 88, 24, 69, 36, 53, 67, 81, 60, 34, 63, 28, 68, 70, 12, 82, 75, 61, 20, 10
|2
|600 000 или Загородный дом
|4
|45
|5
|600 000 или Загородный дом
|5
|16
|18
|66 667
|6
|56
|16
|2000
|7
|41
|28
|1500
|8
|18
|64
|1000
|9
|90
|79
|700
|10
|78
|125
|500
|11
|31
|197
|400
|12
|72
|338
|158
|13
|71
|462
|149
|14
|42
|920
|141
|15
|23
|1182
|134
|16
|43
|2101
|133
|17
|15
|3921
|132
|18
|47
|5039
|131
|19
|04
|16 465
|130
|20
|52
|16 110
|129
|21
|05
|40 618
|127
|22
|19
|51 023
|110
|23
|13
|69 898
|100
Невыпавшие числа: 01, 02, 06
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 11.04.2021 до 05.01.2024
|Число билетов, принявших участие в розыгрыше
|833 516
|Призовой фонд тиража, руб.
|41 675 800
Видеотрансляция тиража № 437
Источник: столото