Снимки массы, длины и времени запечатлел фотограф Грег Уайт: завораживает воображение

СОВРЕМЕННЫЕ, минималистичные и странно завораживающие, эти изображения предлагают свежую интерпретацию фундаментальных стандартов измерения в физике . Снимки являются частью коллекции фотографа Грега Уайта «Базовые количества» .
Согласно Международной системе количеств (ISQ), базовая величина - это физическая величина, которую нельзя определить или выразить в терминах других величин. В ISQ определены следующие семь базовых величин с их базовыми единицами СИ и символами в скобках: время (секунды, с); масса (килограмм, кг); длина (метр, м); температура (кельвин, К); количество вещества (моль, моль); электрический ток (ампер, А); и сила света (кандела, кд).
Каждое базовое количество было снято с использованием простых реквизитов и техник интеллектуальной камеры, включая многократную экспозицию. Уайт говорит, что хотел визуально интерпретировать какой-то аспект науки, но обнаружил, что все они слишком специфичны, за исключением базовых величин ISQ, которые, по его мнению, могут составить интересную серию.
Его вдохновили работы Беренис Эбботт , американского фотографа, известного своими снимками архитектуры и городского дизайна Нью-Йорка 1930-х годов, а также документированием физики с помощью своих черно-белых фотографий. Она также снимала изображения для школьных учебников с 1940-х по 1960-е годы.
На мерцающем изображении выше показана катушка с проводом в движении, представляющая электрический ток. «Движение металлической катушки создает впечатление потока электричества», - говорит Уайт.
На изображениях ниже представлены основные величины длины, силы света и массы.
Длина показана как лазерный луч, отражающийся от зеркала, в то время как сила света изображена как доска, все больше наклоненная от камеры, причем интенсивность света увеличивается по мере того, как больше света попадает в объектив. Уайт использовал мультиэкспозицию для создания этого изображения.
Для получения массы он натянул проволочный обруч и использовал большое время выдержки, чтобы оно выглядело как сфера. По его словам, это подчеркивает, что масса также определяет гравитационное притяжение объекта, а не всегда то, чем кажется. Он добавляет, что присутствие сферы было усилено ускорением вращения обруча, и «включение других обручей поблизости дало нам понять, что сфера, по сути, была тем же самым объектом», а также намекнув на массовое гравитационное притяжение другие объекты.
На изображениях ниже представлены количество вещества, температура и время.
Чтобы изобразить количество вещества, Уайт сделал один стеклянный куб похожим на девять кубиков, перемещая объектив камеры на нескольких экспозициях.
Для измерения температуры он установил качающуюся трубку с источником света с каждой стороны и использовал длительное время экспозиции, чтобы запечатлеть ее размытое движение, представляющее усиленное движение частиц по мере их нагрева. Он постоянно мигал одним светом, чтобы заморозить движение качающейся трубки с одной стороны, в то время как другой свет оставался включенным, чтобы создать эффект размытия.
Наконец, время фиксируется двумя горящими свечами, расположенными на расстоянии друг от друга, чтобы дать другое ощущение воспринимаемого времени. Уайт добавил перед ними стекло, «чтобы скрыть обзор и создать множественные абстракции свечей».
Источник: https://www.newscientist.com/