Вдова Николая Караченцова не может прожить на пенсию в 53 тысяч рублей
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Вдова Николая Караченцова не может прожить на пенсию в 53 тысяч рублей

2:25:504/11/2021Фото: https://commons.wikimedia.org/
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Поэтому она сдает недвижимость и живет на эти деньги. «А так бы давно умерла от голода», - говорит актриса.

Заслуженная артистка России Людмила Поргина много лет ухаживала за больным мужем, который сначала реабилитировался после ДТП, а позже болел раком

Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина рассказала, что живет на средства от сдачи в аренду недвижимости. Об этом она сообщила в передаче «Хватит слухов!» на телеканале ТВЦ. Погодина признается, что без этого она не смогла бы прожить. Ее пенсия равна 53 тысячам рублей.

-А так бы давно умерла от голода, - говорит актриса. Не так давно Поргина поддержала идею художника Никаса Сафронова выплачивать ей пенсию в 150 тысяч рублей, тогда бы, согласилась вдова, такой суммы ей хватало бы на достойное существование.

Заслуженная артистка России Людмила Поргина много лет ухаживала за больным мужем, который сначала реабилитировался после ДТП, а позже болел раком. Из театра Ленком она ушла в 2010 году, а в кино не снималась с 2006 года.

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пенсиясдавать недвижимость
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