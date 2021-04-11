Вдова Николая Караченцова не может прожить на пенсию в 53 тысяч рублей

Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина рассказала, что живет на средства от сдачи в аренду недвижимости. Об этом она сообщила в передаче «Хватит слухов!» на телеканале ТВЦ. Погодина признается, что без этого она не смогла бы прожить. Ее пенсия равна 53 тысячам рублей.
-А так бы давно умерла от голода, - говорит актриса. Не так давно Поргина поддержала идею художника Никаса Сафронова выплачивать ей пенсию в 150 тысяч рублей, тогда бы, согласилась вдова, такой суммы ей хватало бы на достойное существование.
Заслуженная артистка России Людмила Поргина много лет ухаживала за больным мужем, который сначала реабилитировался после ДТП, а позже болел раком. Из театра Ленком она ушла в 2010 году, а в кино не снималась с 2006 года.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.