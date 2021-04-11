Как по-православному относиться к серьезной болезни и почему Бог посылает страдания – памятка из храма

Причины болезней
Болезнь является следствием повреждения человеческой природы грехом (т.е. её отчужденности от Божественной Жизни>. Кроме этого, одной из основных духовных причин болезни являются личные грехи болеющих людей: «Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? по множеству беззаконий твоих Я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились» (Книга Иеремии 30:15).
Челочек может заболеть также и от физиологических причин и вследствие неправильного образа жизни. На здоровье детей влияет образ жизни родителей. Это касается не только пьянства и наркомании, но и любого проявления нелюбви к ребенку. Иногда причина болезни скрыта от нас, являясь тайной Промысла Божия.
Путь исцеления - покаяние и изменение образа жизни
Христиане во время болезни в первую очередь обращаются с молитвой к Богу и приносят покаяние в грехах: «Оставь греховную жизнь i исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце». По словам святителя Феофана Затворника, «воздержание от страстей лучше всех медикаментов, и оно дает долгоденствие».
Участие в Святых Таинствах
Страдающий от болезни православный христианин призван участвовать в церковных Таинствах Исповеди, Причащения, а также Елеосвящения (Соборования), совершаемого для больных христиан.
Если человек по причине немощи не может посещать храм, для участия в этих Таинствах необходимо пригласить священника на дом или в больницу (согласовав это с лечащим врачом). Можно в храме подать записку о здравии больного христианина на литургию, молебен или сорокоуст.
О медицинской помощи
В христианской иерархии ценностей Бог как Врач душ и телес стоит выше любого земного врача, а подаваемое Богом исцеление души - выше, чем врачевание лишь недугов тела.
Однако в Святом Писании нет запрета на обращение к врачам и использование лекарственных средств. Книга Сираха содержит целый гимн врачам и врачебному искусству: «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего - врачевание ... Господь создал из земли врачетельства, и благоразумный человек не будет пренебрегатъ ими» (Сирах 38:9,12,1-2,4).
При этом христианину надлежит избегать того, чтобы надежду выздоровления возлагать только на врачей, лекарства и лечебные процедуры. Священное Писание с порицанием отзывается о царе, который «в болезни своей взыскал не Господа, а врачей».
«Как только человек заболевает, - советует митрополит Антоний Сурожский, - он должен войти внутрь себя и поставить перед собой вопрос, насколько он далек от Бога, какая в нем есть неправда по отношению к ближнему, по отношению к самому себе, в какой мере он оскверняет или уродует образ Божий, который заложен в нем; и вместе с тем смиренно, не надеясь, что силами своего чудесного покаяния он может победить телесную болезнь, идти к врачу и принимать от него лечение».
Молясь об исцелении от болезни, христианин призван молиться также и о своих лечащих врачах, чтобы Господь «направил их ум и руку», даровал им здрав те и спасение.
Смысл болезни
Для христианина телесное здоровье не является главной ценностью. Оно вторично по сравнению с духовным здоровьем. Поэтому телесная болезнь должна приводить к духовному оздоровлению и воспитать человека.
Апостол Павел пишет:«Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности» (Евр. 12:11).
Замечено, что именно в болезни человек начинает переосмыслять свою жизнь и обращаться к Богу.
За что посылаются страдания верующим в Бога и даже святым людям?
Во время болезни полезнее не вопрошать у Бога с обидой: «За что мне это?» (такой вопрос подразумевает фарисейскую убежденность в своей праведности), а задуматься: что могло стать причиной болезни и чему эта болезнь меня может научить?
Любая болезнь - это наше приобщение к кресту страданий всего человечества и возможность терпеливо нести этот крест: «усмотри крест свой, понеси его, как следует, соединенно с крестом Христовым, - и будешь спасен... А роптать не ропщи, другому не завидуй и бессмысленному гореванию не предавайся».
Так называемые «невинные страдания» (например, болезни детей) являются жертвенными поскольку обусловлены они, в основном, не их личными грехами, но грехами ближних.
Этими страданиями они помогают очиститься своим ближним, опомниться. Множество людей благодаря страданиям своих детей задумались о смысле земной жизни и пришли к вере в Бога. Вместе с тем такие испытания дают возможность родственникам и ближним научиться любви, исполнению одной из главных Божиих заповедей: забывая о себе, заботиться о страдающих.
Многие святые имели болезни, даже неизлечимые, в том числе и апостол Павел. В качестве примера православного отношения к болезни можно привести свидетельство святителя Григория Богослова: «Стражду от болезни и изнемогаю телом... Не знаю, следствие ли это воздержания, или следствие грехов, или какая-нибудь борьба. Впрочем, благодарение моему Правителю! Это может быть для меня же лучше. Но запрети болезни, запрети словом Своим, Твое слово для меня спасение! А если не запретишь, дай мне терпение все переносить».
Зачем христианину здоровье?
Наши просьбы об исцелении обусловлены не эгоизмом или отсутствием желания терпеть. Ведь следствием исцеления в жизни православного христианина становится благодарение и прославление Бога, а также реальная возможность послужить Богу и людям, чего порой не может достичь больной человек.
Если больному человеку советуют идти к «бабке» или экстрасенсу
Нередко тяжелая болезнь сопровождается дьявольским искушением обратиться за излечением к экстрасенсам, «бабкам», знахарям, биоэнерготерапевтам, амулетам и к ритуалам других религий. Таким людям святитель Иоанн Златоуст советовал лучше оставаться больными, нежели для освобождения от болезни впасть в такой тяжкий грех.
Ведь демон, если и врачует, больше повредит, нежели принесет пользы. И если человек ради Бога мужественно и твердо переносит тяжесть болезни, не обращаясь к магии - это уподобляет его святому мученику.
Молитва в болезни
Господи Боже, Владыко жизни моей, Ты по благости Твоей сказал: не хочу смерти грешника, но чтоб он обратился и жив был. Я знаю, что эта болезнь, которою я страдаю, есть наказание Твое за мои грехи и беззакония; знаю, что по делам моим я заслужил тягчайшее наказание, но, Человеколюбче, поступай со мною не по злобе моей, а по беспредельному милосердию Твоему. Не пожелай смерти моей, но дай мне силы, чтобы я терпеливо сносил болезнь, как заслуженное мною испытание, и по исцелении от нее обратился всем сердцем, всею душою и всеми моими чувствами к Тебе, Господу Богу, Создателю моему, и жив был для исполнения святых Твоих заповедей, для спокойствия моих родных и для моего благополучия. Аминь.
Молитва болящей
Господи, видишь Ты мою болезнь. Ты знаешь, как я грешна и; немощна; помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость. Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многих моих грехов. Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей и, если мне полезно, исцели меня вскоре. Достойное по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во Царствии Твоем! Слава Богу за все!