Новые жертвы коронавируса: Кто умер за сутки на 11 апреля в Новосибирской области

Как сообщил в воскресенья оперативный штаб, на утро 11 апреля в Новосибирской области выявлено 39 644 случая коронавируса . 78 заразившихся зарегистрировали за последние сутки. Среди заболевших 2 333 детей. За все время пандемии 36 917 пациентов выздоровели, в том числе 53 в последние 24 часа.
Оперштаб сообщил о смерти еще четырех пациента. Новыми жертвами коронавируса стали мужчины в возрасте 82 года, 74 года, 74 года и женщина в возрасте 53 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 680 человек.
По официальным данным, в ковидные госпитали региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него помещены 1 436 пациентов, в том числе 7 детей.
Сейчас в отделениях реанимации находятся 58 человек. 16 тяжелых пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
За все время пандемии в Новосибирской области сделано 1 451 823 теста на коронавирус.