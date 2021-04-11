Мошенник обворовал на 23 млн рублей дочь легендарного летчика Чкалова
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Мошенник обворовал на 23 млн рублей дочь легендарного летчика Чкалова

4:12:274/11/2021Фото: pixabay
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Аферист сообщил пожилой женщине, что ее персональные данные находятся в свободном доступе, поэтому необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. Что она и сделала.

банковская карта
Под влиянием сообщенных ей ложных сведений женщина перевела мошенникам более 23 млн рублей

Следователи проверят информацию СМИ о мошеннических действиях в отношении дочери легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова. Об этом 11 апреля сообщили в главке Следственного комитета России.

По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами СКР по Москве организовано проведение доследственной проверки.

"Из информационного сообщения следует, что женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что персональные данные находятся в свободном доступе, и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. Под влиянием сообщенных ей ложных сведений женщина перевела мошенникам более 23 млн рублей", - рассказали в СК, отметив, что речь идет о незаконных действиях в отношении дочери прославленного советского летчика Валерия Чкалова.

Следователи проверят все изложенные в СМИ факты для установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того столичное управление Следственного комитета призывает всех граждан, особенно пожилых людей, которые наиболее часто становятся жертвами мошенников, быть бдительными.

Как сообщили в МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

 

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