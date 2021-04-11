Фильмы Навального заслужили кинопремию "Белый слон" вместе с картиной Кончаловского "Дорогие товарищи"

И все-таки фильмы-расследования Алексея Навального получили награду Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон-2020». Работы оппозиционера отмечены как "Событие года". Трансляция церемонии вручения премии велась на YouTube.
Статуэтку белого слона представителю Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) вручил экс-президент Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен. По его словам, он надеется, что приз заключенному вручает в первый и последний раз в жизни.
Матизен объяснил решение номинировать фильмы Навального на премию тем, что "они наполнены неумолимой логикой и настоящей страстью". Церемонию вручения премии транслировали на YouTube.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" накануне вручения премии режиссер Андрей Кончаловский попросил снять свою картину "Дорогие товарищи" с номинаций. По его мнению проекты Навального можно расценивать как политическое заявление, а не произведение киноискусства. Ранее его брат Никита Михалков тоже высказывался категорически против участия подобных проектов в премии.
А поскольку регламент "Белого слона" не предусматривает снятие картин с номинации, то картину Кончаловского признали лучшей в 2020 году.
Напомним, Навальный отбывает 2,5 года в колонии общего режима в Покрове по делу «Ив Роше». Там оппозиционер объявил голодовку и помещен в санчасть после жалоб на боли в спине и онемение ног. ФСИН утверждает, что состояние заключенного нормальное.
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