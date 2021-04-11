Даст ли Путин по 10 000 рублей и объявит ли об индексации пенсий 21 апреля Путина: тема послания уже названа

В 2021 году послание Федеральном собранию Владимир Путин озвучит 21 апреля, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". И уже названа его тема. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" послание будет посвящено постковидному выходу из кризиса и мерам поддержки.
"Но выходить надо (из кризиса), надо компенсировать то проседание, которое имело место", - отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что речь идет об экономических и социальных параметрах, так как нужно переходить к развитию.
"Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки", - предположил Дмитрий Песков.
По его словам, содержание послания нередко оказывается неожиданным даже для самых высших чиновников страны и тех, кто участвует в подготовке выступления. Бывает, что текст послания Федеральному собранию оказывается абсолютно неожиданным даже для "самых высокопоставленных людей в России".
"Но, как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы, которые потом во время оглашения те, кто участвовал в подготовке, с удивлением слышат вместе с остальными", - констатировал Песков отметив, что автором ежегодных посланий все-таки является президент, который обдумывает текст "до последней минуты".
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