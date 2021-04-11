Рамадан 2021 наступает с заходом Солнца 12 апреля: объявлен размер закятуль-фитра

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации выпустил Богословское заключение № 2/21 о соблюдении поста в месяц Рамадан (2021). Заключение было обсуждено и принято членами Совета улемов в ходе дистанционного заседания, состоявшегося 25 марта 2021 года, сообщает сайт Совета муфтиев России.
Согласно Богословскому заключению, месяц Рамадан в этом году наступает с заходом солнца 12 апреля.
«После пятой молитвы в этот же день совершается таравих. Первым днем поста следует считать 13 апреля, последним же днем — 12 мая. Первый день месяца шавваль и Ураза-байрам — 13 мая. Последний таравих — 11 мая», — говорится в заключении.
Размер закятуль-фитр на 2021 год Совет улемов ДУМ РФ определил следующим образом:
· 100 рублей для малоимущих;
· 300 рублей для людей со средним достатком;
· от 500 рублей для состоятельных.
Минимальная сумма искупительной милостыни (фидья-садака), выплачиваемой человеком, который не в состоянии соблюдать пост по веским причинам, составляет 250 рублей, однако сумма может быть увеличена в зависимости от собственных среднесуточных затрат на питание, говорится в Богословском заключении.
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