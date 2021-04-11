Новые правила использования маткапитала на детские выплаты от 0 до 3 лет озвучил Минтруд

Минтруд России разработал проект приказа, меняющий перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на детей до 3 лет на первого и второго ребенка.
Упрощается механизм оформления выплат. Согласно изменениям, необходимые для оформления выплат сведения о доходах членов семьи могут быть получены органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим полномочия в сфере социальной защиты населения или территориальным органом ПФР в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.
Сейчас для оформления выплат гражданам необходимо лично предоставлять сведения о доходах в органы социальной защиты, если речь идет о назначении выплат на первого ребенка, или в Пенсионный фонд, если речь идет о назначении выплат на второго ребенка из средств материнского капитала.