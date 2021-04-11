Новые правила использования маткапитала на детские выплаты от 0 до 3 лет озвучил Минтруд
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новые правила использования маткапитала на детские выплаты от 0 до 3 лет озвучил Минтруд

7:53:424/11/2021Фото: https://www.freeimg.ru/
0

Упрощается механизм оформления выплат.

Сейчас для оформления выплат гражданам необходимо лично предоставлять сведения о доходах в органы социальной защиты
Сюжет: Все пособия Путина
Пособие от 3 до 7 лет: Какие доходы малоимущей семьи не учитываются при назначении выплат с 1 апреля 2021 года

Пособие от 3 до 7 лет: Какие доходы малоимущей семьи не учитываются при назначении выплат с 1 апреля 2021 годаПоследняя выплата на детей: У вас осталось два дня до получения 5000 рублей от президента ПутинаЕщё 495 новости

Минтруд России разработал проект приказа, меняющий перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на детей до 3 лет на первого и второго ребенка.

Упрощается механизм оформления выплат. Согласно изменениям, необходимые для оформления выплат сведения о доходах членов семьи могут быть получены органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим полномочия в сфере социальной защиты населения или территориальным органом ПФР в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.

Сейчас для оформления выплат гражданам необходимо лично предоставлять сведения о доходах в органы социальной защиты, если речь идет о назначении выплат на первого ребенка, или в Пенсионный фонд, если речь идет о назначении выплат на второго ребенка из средств материнского капитала.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
материнский капиталдетские пособия от 0 до 3 лет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы используете маткапитал на детские пособия?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Новые правила использования маткапитала на детские выплаты от 0 до 3 лет озвучил Минтруд
    7:53:42 4/11/2021
    Новые правила использования маткапитала на детские выплаты от 0 до 3 лет озвучил Минтруд
    Рамадан 2021 наступает с заходом Солнца 12 апреля: объявлен размер закятуль-фитра
    7:32:52 4/11/2021
    Рамадан 2021 наступает с заходом Солнца 12 апреля: объявлен размер закятуль-фитра
    Даст ли Путин по 10 000 рублей и объявит ли об индексации пенсий 21 апреля Путина: тема послания уже названа
    6:33:21 4/11/2021
    Даст ли Путин по 10 000 рублей и объявит ли об индексации пенсий 21 апреля Путина: тема послания уже названа
    Магнитные бури после магнитного шторма в апреле 2021: дата сильнейшей бури и как ее пережить метеопатам
    6:20:17 4/11/2021
    Магнитные бури после магнитного шторма в апреле 2021: дата сильнейшей бури и как ее пережить метеопатам
    Новые жертвы коронавируса: Кто умер за сутки на 11 апреля в Новосибирской области
    6:05:30 4/11/2021
    Новые жертвы коронавируса: Кто умер за сутки на 11 апреля в Новосибирской области
    Фильмы Навального заслужили кинопремию "Белый слон" вместе с картиной Кончаловского "Дорогие товарищи"
    5:54:40 4/11/2021
    Фильмы Навального заслужили кинопремию "Белый слон" вместе с картиной Кончаловского "Дорогие товарищи"
    Бердск17 апреля начнут ходить два дачных маршрута в Бердске: подробное расписание движения автобусов
    5:54:07 4/11/2021
    17 апреля начнут ходить два дачных маршрута в Бердске: подробное расписание движения автобусов
    БердскДети не от мужа: Почему изменяют жёны и нужен ли тест ДНК для сохранения семьи
    5:41:41 4/11/2021
    Дети не от мужа: Почему изменяют жёны и нужен ли тест ДНК для сохранения семьи
    Действенные ритуалы на Новолуние в Овне 12 апреля 2021: на деньги, любовь, здоровье
    5:20:48 4/11/2021
    Действенные ритуалы на Новолуние в Овне 12 апреля 2021: на деньги, любовь, здоровье
    Подробности дерзкого ограбления салона сотовой связи на 1 млн рублей рассказали в полиции Новосибирска
    5:15:55 4/11/2021
    Подробности дерзкого ограбления салона сотовой связи на 1 млн рублей рассказали в полиции Новосибирска