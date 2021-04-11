12-летнюю девочку нашли мертвой в своей квартире. СК возбудил уголовное дело

8 апреля 2021 года в своей квартире в городе Рубцовске было обнаружено тело 12-летней девочки без признаков насильственной смерти. По данному факту следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю незамедлительно возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств гибели ребенка. Следователем будут тщательно проверены все версии и установлены причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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