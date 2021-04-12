Календарь дачника на 12 апреля 2021 года: что благоприятно в 29, 1 и 2 лунный день?
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Календарь дачника на 12 апреля 2021 года: что благоприятно в 29, 1 и 2 лунный день?

9:20:564/12/2021Фото: pixabay
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В этот день закладывается будущий урожай, вследствие этого огородникам и садоводам рекомендовано в этот день усилить свою деятельность.

лейка, вилы
В этот день закладывается будущий урожай, вследствие этого огородникам и садоводам рекомендовано в этот день усилить свою деятельность

12 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Новая Луна (наступит 12.04.2021 в 05:33)». Это 2 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 06:06, а закат в 19:48.

Хронология лунных дней

  • 29 лунный день c 05:57 11.04.2021 по 05:33 12.04.2021
  • 1 лунный день c 05:33 12.04.2021 по 06:06 12.04.2021
  • 2 лунный день c 06:06 12.04.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Овен (−)

Луна в знаке Овен. Это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.

Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели. Благоприятно в овне:

  • вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках;
  • прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка;
  • обработка от вредителей и болезней;
  • сбор семян на семенники, включая корнеплодные и лекарственные растения;
  • уборка на длительное хранение всех культур;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • сенокос и заготовка дров;
  • сбор лекарственных растений на сушку;
  • сушка, заготовка соков и вина, выпечка.
Возможно:
  • посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности и кроме того урожайность плодов будет снижена;
  • обрезка ветвей деревьев и кустарников, в том числе комнатных, для приостановки их роста;
  • сухая подкормка;
  • сбор плодов деревьев и кустов;
  • консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
В Овне возможны посев следующих культур:
  • овощных: капуста пекинская, лук (батун, репчатый на перо), редис;
  • пряно-зеленых: базилик, горчица, кориандр (кинза), кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень, редис, салат;
  • полевых: люцерна.
Не благоприятно в Овне:
  • посев и посадка растений на хранение и на семена, растений со сроком вегетации более 35 дней;
  • обрезка и формирование, в том числе комнатных растений;
  • пикировка, пересадка, укоренение;
  • пасынкование;
  • полив, т.к. это наиболее засушливый знак и растения не усваивают воду;
  • подкормки, иначе можно сжечь растение.

2 лунный день (+)

12 апреля 2021 года в 12:00 — 2 лунный день. Начало первой фазы Луны. В этот день закладывается будущий урожай, вследствие этого огородникам и садоводам рекомендовано в этот день усилить свою деятельность.

Во второй день новолуния земля стремится дышать после некоторой паузы, при этом, активность биополя направляется вверх. Все соки растения начинают подниматься от корней к стволу, листьям и плодам. Прослеживается некоторое уменьшение притяжения земли и все растения начинают всасывать из земли большое количество микроэлементов, влаги и быстро набирают силу.
Рекомендуется во 2 лунный день:


  • посадка и пересадка;

  • посев листовых, зеленых, бахчевых и плодовых культур;

  • пересадка и посадка кустарников и деревьев;

  • минеральная подкормка;

  • полив, желательно прикорневой;

  • заготовка посадочного материала и его укоренение;

  • обработка земли;

  • прививка и перевивка.


Не рекомендуется в 2 лунный день:

  • проводить удаление или укорачивание побегов деревьев и кустарников.


Новая Луна (−)


Луна находится в фазе Новая Луна. Это не благоприятный период для огородника и садовода.
За день до Новолуния и на другой день после Новолуния благоприятно:

  • уничтожение сорняков и вредителей;

  • удаление больных и засохших ветвей, побегов и растений;

  • вырезка дикой поросли;

  • прищипка овощных растений.


Но вот в сам день Новолуния культурные растения лучше не трогать, т.к. растения не получат необходимой жизненной силы. Допускается полив и легкое рыхление после полива.
В новолуние не благоприятно:

  • сеять и сажать любые растения;

  • прививать и рыхлить землю вокруг растений во избежание повреждения корней.


Влияние дня недели (±)


День недели - понедельник. Этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи - с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.

В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.

Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.

А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.

Источник: mirkosmosa

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