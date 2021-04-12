Календарь дачника на 12 апреля 2021 года: что благоприятно в 29, 1 и 2 лунный день?

12 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Новая Луна (наступит 12.04.2021 в 05:33)». Это 2 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 06:06, а закат в 19:48.
Хронология лунных дней
- 29 лунный день c 05:57 11.04.2021 по 05:33 12.04.2021
- 1 лунный день c 05:33 12.04.2021 по 06:06 12.04.2021
- 2 лунный день c 06:06 12.04.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Овен (−)Луна в знаке Овен. Это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.
Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели. Благоприятно в овне:
- вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках;
- прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка;
- обработка от вредителей и болезней;
- сбор семян на семенники, включая корнеплодные и лекарственные растения;
- уборка на длительное хранение всех культур;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- сенокос и заготовка дров;
- сбор лекарственных растений на сушку;
- сушка, заготовка соков и вина, выпечка.
- посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности и кроме того урожайность плодов будет снижена;
- обрезка ветвей деревьев и кустарников, в том числе комнатных, для приостановки их роста;
- сухая подкормка;
- сбор плодов деревьев и кустов;
- консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
- овощных: капуста пекинская, лук (батун, репчатый на перо), редис;
- пряно-зеленых: базилик, горчица, кориандр (кинза), кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень, редис, салат;
- полевых: люцерна.
- посев и посадка растений на хранение и на семена, растений со сроком вегетации более 35 дней;
- обрезка и формирование, в том числе комнатных растений;
- пикировка, пересадка, укоренение;
- пасынкование;
- полив, т.к. это наиболее засушливый знак и растения не усваивают воду;
- подкормки, иначе можно сжечь растение.
2 лунный день (+)12 апреля 2021 года в 12:00 — 2 лунный день. Начало первой фазы Луны. В этот день закладывается будущий урожай, вследствие этого огородникам и садоводам рекомендовано в этот день усилить свою деятельность.
Во второй день новолуния земля стремится дышать после некоторой паузы, при этом, активность биополя направляется вверх. Все соки растения начинают подниматься от корней к стволу, листьям и плодам. Прослеживается некоторое уменьшение притяжения земли и все растения начинают всасывать из земли большое количество микроэлементов, влаги и быстро набирают силу.
Рекомендуется во 2 лунный день:
- посадка и пересадка;
- посев листовых, зеленых, бахчевых и плодовых культур;
- пересадка и посадка кустарников и деревьев;
- минеральная подкормка;
- полив, желательно прикорневой;
- заготовка посадочного материала и его укоренение;
- обработка земли;
- прививка и перевивка.
Не рекомендуется в 2 лунный день:
- проводить удаление или укорачивание побегов деревьев и кустарников.
Новая Луна (−)
Луна находится в фазе Новая Луна. Это не благоприятный период для огородника и садовода.
За день до Новолуния и на другой день после Новолуния благоприятно:
- уничтожение сорняков и вредителей;
- удаление больных и засохших ветвей, побегов и растений;
- вырезка дикой поросли;
- прищипка овощных растений.
Но вот в сам день Новолуния культурные растения лучше не трогать, т.к. растения не получат необходимой жизненной силы. Допускается полив и легкое рыхление после полива.
В новолуние не благоприятно:
- сеять и сажать любые растения;
- прививать и рыхлить землю вокруг растений во избежание повреждения корней.
Влияние дня недели (±)
День недели - понедельник. Этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи - с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.
В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.
Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.
А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.
Источник: mirkosmosa