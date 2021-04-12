Кому нельзя есть косточковые фрукты в апреле и мае, рассказал Роспотребнадзор
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кому нельзя есть косточковые фрукты в апреле и мае, рассказал Роспотребнадзор

8:44:344/12/2021Фото: pixabay.com
0

По возвращении с улицы обязательно примите душ, вымойте голову и смените одежду; прополощите рот, промойте глаза и нос физиологическим раствором.

аллергия насморк
Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией

Роспотребнадзор рекомендует принимать душ, полоскать рот, промывать глаза и нос после пребывания на открытом воздухе во время сезонной аллергии. В ведомстве напомнили, что скоро начинается период поллиноза - заболевания, вызванного аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав, сообщает Роспотребнадзор.  Обязательно обратитесь к врачу, если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений. Врач аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта. Роспотребнадзор рекомендует отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе в специальных мобильных приложениях или интернете. Отмечается, что самый эффективный метод избежать обострения - смена климатической зоны на время цветения. Организуйте свой быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой. Следует поменьше контактировать с пыльцой. Для этого нужно меньше находиться на улице, закрывать окна в доме, ежедневно проводить влажную уборку. По возвращении с улицы обязательно примите душ, вымойте голову и смените одежду; прополощите рот, промойте глаза и нос физиологическим раствором. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует в период цветения есть поменьше косточковых фруктов, орехов, зелени, меда, не лечиться травами и не использовать косметические средства с натуральными растительными компонентами.

 

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
сезоналлергиянасморк
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Страдаете аллергией?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Пожарный погиб при крупном огненном ЧП на «Невской мануфактуре»
    8:39:15 4/12/2021
    Пожарный погиб при крупном огненном ЧП на «Невской мануфактуре»
    Стрижка и окраска волос, маникюр и стрижка ногтей по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021
    8:20:02 4/12/2021
    Стрижка и окраска волос, маникюр и стрижка ногтей по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021
    "Единая Россия" исключила из партии высокого чиновника: Он выбросил канистру на дорогу
    8:19:09 4/12/2021
    "Единая Россия" исключила из партии высокого чиновника: Он выбросил канистру на дорогу
    Школьник прочитал на уроке стих Есенина с нецензурными словами
    7:34:25 4/12/2021
    Школьник прочитал на уроке стих Есенина с нецензурными словами
    Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты
    7:20:43 4/12/2021
    Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты
    БердскКак восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов
    7:13:47 4/12/2021
    Как восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов
    Нерабочие дни между майскими праздниками с 3 по 8 мая одобряет ли Кремль, стало известно
    6:53:35 4/12/2021
    Нерабочие дни между майскими праздниками с 3 по 8 мая одобряет ли Кремль, стало известно
    Единый проездной с безлимитным тарифом запустили с 12 апреля 2021 года в Новосибирске
    6:33:53 4/12/2021
    Единый проездной с безлимитным тарифом запустили с 12 апреля 2021 года в Новосибирске
    Магнитные бури этой недели с 12 по 18 апреля 2021: точные даты и когда будет очень мощный геоудар
    6:20:42 4/12/2021
    Магнитные бури этой недели с 12 по 18 апреля 2021: точные даты и когда будет очень мощный геоудар
    Медики не смогли поднять труп в пакете возле больницы - помог прохожий
    6:15:24 4/12/2021
    Медики не смогли поднять труп в пакете возле больницы - помог прохожий
    Скрыть объявление