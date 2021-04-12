Кому нельзя есть косточковые фрукты в апреле и мае, рассказал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор рекомендует принимать душ, полоскать рот, промывать глаза и нос после пребывания на открытом воздухе во время сезонной аллергии. В ведомстве напомнили, что скоро начинается период поллиноза - заболевания, вызванного аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав, сообщает Роспотребнадзор. Обязательно обратитесь к врачу, если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений. Врач аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта. Роспотребнадзор рекомендует отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе в специальных мобильных приложениях или интернете. Отмечается, что самый эффективный метод избежать обострения - смена климатической зоны на время цветения. Организуйте свой быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой. Следует поменьше контактировать с пыльцой. Для этого нужно меньше находиться на улице, закрывать окна в доме, ежедневно проводить влажную уборку. По возвращении с улицы обязательно примите душ, вымойте голову и смените одежду; прополощите рот, промойте глаза и нос физиологическим раствором. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует в период цветения есть поменьше косточковых фруктов, орехов, зелени, меда, не лечиться травами и не использовать косметические средства с натуральными растительными компонентами.
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