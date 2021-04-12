"Голодных в России нет": В мизерной зарплате учителей и официантов засомневался депутат "Единой России" Владимир Захаров в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Голодных в России нет": В мизерной зарплате учителей и официантов засомневался депутат "Единой России" Владимир Захаров в Бердске

1:22:104/12/2021,Алина БуроваФото: mscr.novo-sibirsk.ru
0

Председатель комитета промышленности считает, что педагоги получают больше заявленного их среднего уровня - 33 000 рублей. Также Захаров предполагает, что в кафе есть не только белая зарплата в размере 21 108 рублей, но и черная, которая немного больше. Елена Белова не поверила, что сотрудники администрации могут получать 25 000 рублей.

Владимир Захаров раннее был главой Центрального района Новосибирска

Обсудили среднюю зарплату по видам деятельности на комитете по промышленности и предпринимательству совет депутатов Бердска.

Огласил средний уровень зарплат председатель комитета Владимир Захаров. Он сделал собственный вывод о благосостоянии граждан.

- Средняя зарплата по строительству 47 376 рублей. Я понимаю, что у каждого человека индивидуальные особенности, но я еще раз скажу, что именно голодных у нас в стране нет,- выразил свое мнение Владимир Юрьевич 6 апреля.

Депутат Елена Белова возразила сказанному. Женщина-депутат заверила, что не все в стране так гладко.

- Я бы так не полагалась,- произнесла Белова.

- Я согласен, кому-то борщ постен, кому-то бисер мелок,- ответил Елене Беловой Захаров и продолжил зачитывать зарплаты с листа.

- Меня порадовала зарплата строителя. Не будем радоваться за военных - 46 754 тысяч рублей. Почему так хочется поогорчаться, так это потому, как в сфере сельского хозяйства, охоты и рыболовства получают 23 759 рублей, хотя вроде бы деятельность очень нужная и несущая нашей стране здоровье. 21 108 рублей получают те, кто задействован в сфере деятельности гостиниц и общественного питания. Я думаю тут похоже больше на черную зарплату, ну не может человек в кафе работать за 21 тысячу рублей, так как я общаюсь, посещаю кафе, рестораны и есть какой-то нюанс,- огласил председатель комитета.

Не поверила зарплате сотрудников администрации Елена Белова.

- 25 тысяч рублей в администрации получают? Не может быть! - выразила сомнение депутат.

- Ну, средняя. Я общался с муниципальными работниками из сферы ЖКХ - от 21 до 24 тысяч получают,- ответил Елене Викторовне Захаров.

У самого Владимира Захарова появились сомнения о зарплате учителей.

- Образование - 33 000 рублей. Я думаю у нас учителя, все-таки, чуть больше получают, - высказался Захаров.

В завершении обсуждения темы стало известно, что бюджет Бердска социально-ориентирован. Жилищно-коммунальное хозяйство составляет на удельный вес 11,9 % Львиную долю при распределении средств занимает образование, спорт, соцполитика - порядка 70%.

- Город не может развиваться на таком проценте. Это только держаться "на плаву". Все планы перевыполнены, налоги собрали. Бердск выше головы прыгнуть не может, он дотационный. Если ситуация не изменится с бюджетом, то надеяться ни на хорошие дороги, ни на отремонтированные школы - не надо,- резюмировала Елена Викторовна Белова.

Напомним, что благодаря поступлениям из областного бюджета доходная часть  Бердска на 2020 год составила 3 124 000 рублей. Расходы составили 3 184 000 рублей. С какими финансовыми показателями переживет Бердск 2021 год- пока неизвестно. Остается надеяться только на лучшее.

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
единая россиязарплатысовет депутатов бердсказаседание совета депутатов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Депутаты правы?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бердск"Голодных в России нет": В мизерной зарплате учителей и официантов засомневался депутат "Единой России" Владимир Захаров в Бердске
    1:22:10 4/12/2021
    "Голодных в России нет": В мизерной зарплате учителей и официантов засомневался депутат "Единой России" Владимир Захаров в Бердске
    С Днем космонавтики поздравил сибиряков мэр Локоть
    1:11:36 4/12/2021
    С Днем космонавтики поздравил сибиряков мэр Локоть
    Еще 4 пациента скончались от коронавируса за сутки на 12 апреля. Вся статистика по зараженным в Новосибирской области
    1:09:37 4/12/2021
    Еще 4 пациента скончались от коронавируса за сутки на 12 апреля. Вся статистика по зараженным в Новосибирской области
    БердскСиноптики пообещали +18 в Бердске. Дата супер потепления
    12:57:41 4/12/2021
    Синоптики пообещали +18 в Бердске. Дата супер потепления
    БердскВсем родным пациента с коронавирусом проведут бесплатный тест на COVID-19 в Новосибирской области
    12:41:58 4/12/2021
    Всем родным пациента с коронавирусом проведут бесплатный тест на COVID-19 в Новосибирской области
    На АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» проиндексировали заработную плату
    12:37:25 4/12/2021
    На АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» проиндексировали заработную плату
    БердскОшибкой назвал строительство коттеджей в низине вице-мэр Захаров: Бердск вложил в дренаж 85 млн рублей, еще нужны 4 колодца
    12:34:23 4/12/2021
    Ошибкой назвал строительство коттеджей в низине вице-мэр Захаров: Бердск вложил в дренаж 85 млн рублей, еще нужны 4 колодца
    Школьница умерла после разговора с завучем лицея
    12:22:28 4/12/2021
    Школьница умерла после разговора с завучем лицея
    БердскВ Бердске срубят 42 дерева на ул. Морской ради стройки высотки, но вернут в бюджет почти 1 млн рублей
    12:20:52 4/12/2021
    В Бердске срубят 42 дерева на ул. Морской ради стройки высотки, но вернут в бюджет почти 1 млн рублей
    Заплыв на сапах по Оби ради Дня космонавтики устроили моржи в Новосибирске
    11:56:10 4/12/2021
    Заплыв на сапах по Оби ради Дня космонавтики устроили моржи в Новосибирске