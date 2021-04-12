"Голодных в России нет": В мизерной зарплате учителей и официантов засомневался депутат "Единой России" Владимир Захаров в Бердске

Обсудили среднюю зарплату по видам деятельности на комитете по промышленности и предпринимательству совет депутатов Бердска.
Огласил средний уровень зарплат председатель комитета Владимир Захаров. Он сделал собственный вывод о благосостоянии граждан.
- Средняя зарплата по строительству 47 376 рублей. Я понимаю, что у каждого человека индивидуальные особенности, но я еще раз скажу, что именно голодных у нас в стране нет,- выразил свое мнение Владимир Юрьевич 6 апреля.
Депутат Елена Белова возразила сказанному. Женщина-депутат заверила, что не все в стране так гладко.
- Я бы так не полагалась,- произнесла Белова.
- Я согласен, кому-то борщ постен, кому-то бисер мелок,- ответил Елене Беловой Захаров и продолжил зачитывать зарплаты с листа.
- Меня порадовала зарплата строителя. Не будем радоваться за военных - 46 754 тысяч рублей. Почему так хочется поогорчаться, так это потому, как в сфере сельского хозяйства, охоты и рыболовства получают 23 759 рублей, хотя вроде бы деятельность очень нужная и несущая нашей стране здоровье. 21 108 рублей получают те, кто задействован в сфере деятельности гостиниц и общественного питания. Я думаю тут похоже больше на черную зарплату, ну не может человек в кафе работать за 21 тысячу рублей, так как я общаюсь, посещаю кафе, рестораны и есть какой-то нюанс,- огласил председатель комитета.
Не поверила зарплате сотрудников администрации Елена Белова.
- 25 тысяч рублей в администрации получают? Не может быть! - выразила сомнение депутат.
- Ну, средняя. Я общался с муниципальными работниками из сферы ЖКХ - от 21 до 24 тысяч получают,- ответил Елене Викторовне Захаров.
У самого Владимира Захарова появились сомнения о зарплате учителей.
- Образование - 33 000 рублей. Я думаю у нас учителя, все-таки, чуть больше получают, - высказался Захаров.
В завершении обсуждения темы стало известно, что бюджет Бердска социально-ориентирован. Жилищно-коммунальное хозяйство составляет на удельный вес 11,9 % Львиную долю при распределении средств занимает образование, спорт, соцполитика - порядка 70%.
- Город не может развиваться на таком проценте. Это только держаться "на плаву". Все планы перевыполнены, налоги собрали. Бердск выше головы прыгнуть не может, он дотационный. Если ситуация не изменится с бюджетом, то надеяться ни на хорошие дороги, ни на отремонтированные школы - не надо,- резюмировала Елена Викторовна Белова.
Напомним, что благодаря поступлениям из областного бюджета доходная часть Бердска на 2020 год составила 3 124 000 рублей. Расходы составили 3 184 000 рублей. С какими финансовыми показателями переживет Бердск 2021 год- пока неизвестно. Остается надеяться только на лучшее.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.