Введение во храм Пресвятой Богородицы 2021: Точная дата праздника и категорические запреты дня
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Введение во храм Пресвятой Богородицы 2021: Точная дата праздника и категорические запреты дня

2:00:264/12/2021Фото: pxhere.com
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Запрещено в этот день прикасаться к земле. Если взять лопаты на введение, то весь урожай в грядущем году погибнет.

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Сюжет: Православные обряды
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Великий праздник христиан – введение во храм Пресвятой Богородицы входит в число главных 12 праздников православия. Отмечаться в 2021 году он будет 21 ноября.

В этот день родители Девы Марии ввели ее во храм Иерусалима для торжественного обета посвящения своего ребенка Богу.

Данный праздник принято считать монашеским, он приходится на время поста и является символом всецелого служения Богу.

С этого дня начинается подготовка к Рождеству, и совершаются особенные торжественные службы. Каждая женщина во введение Пресвятой Богородицы должна помолиться ей, ведь именно она покровительствует семье, воспитанию детей и помогает в работе.

Как и в любой другой великий православный праздник на введение существуют определенные запреты и традиции, который каждый христианин обязан почитать и соблюдать.

Что можно и нельзя делать на Введение Пресвятой Богородицы 2021


  • Запрещено в этот день прикасаться к земле. Если взять лопату на введение, то весь урожай в грядущем году погибнет;

  • В ночь на введение распускается верба, хоть и на несколько минут;

  • На данный праздник принято ходить в гости. Если первой войдет женщина - к беде, а если мужчина, то год будет продуктивным и удачным;

  • Данный праздник считается началом зимы, поэтому, если на введение холодно, то и все праздники будут холодными. А если будет тепло, то и погода будет мягкой.


 

 

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