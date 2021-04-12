Введение во храм Пресвятой Богородицы 2021: Точная дата праздника и категорические запреты дня

Великий праздник христиан – введение во храм Пресвятой Богородицы входит в число главных 12 праздников православия. Отмечаться в 2021 году он будет 21 ноября.
В этот день родители Девы Марии ввели ее во храм Иерусалима для торжественного обета посвящения своего ребенка Богу.
Данный праздник принято считать монашеским, он приходится на время поста и является символом всецелого служения Богу.
С этого дня начинается подготовка к Рождеству, и совершаются особенные торжественные службы. Каждая женщина во введение Пресвятой Богородицы должна помолиться ей, ведь именно она покровительствует семье, воспитанию детей и помогает в работе.
Как и в любой другой великий православный праздник на введение существуют определенные запреты и традиции, который каждый христианин обязан почитать и соблюдать.
Что можно и нельзя делать на Введение Пресвятой Богородицы 2021
- Запрещено в этот день прикасаться к земле. Если взять лопату на введение, то весь урожай в грядущем году погибнет;
- В ночь на введение распускается верба, хоть и на несколько минут;
- На данный праздник принято ходить в гости. Если первой войдет женщина - к беде, а если мужчина, то год будет продуктивным и удачным;
- Данный праздник считается началом зимы, поэтому, если на введение холодно, то и все праздники будут холодными. А если будет тепло, то и погода будет мягкой.