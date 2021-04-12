Венера в Овне 12 апреля в Новолуние: кардинально изменится жизнь трех знаков зодиака уже сегодня

Поскольку Венера в Овне снова восходит в небе 12 апреля 2021 года после завершения своего высшего соединения в прошлом месяце, она принесет надежду всем знакам, но, в частности, трем из них будет сильно влиять энергия этого нового цикла.
Личная жизнь трех знаков зодиака улучшится после восхождения Венеры в Овне 12 апреля. Венера войдет в критические градусы Овна, когда она снова станет видимой, пишет https://www.yourtango.com
Венера - это планета, которая управляет любовью, красотой, домом, который мы называем домом, и теми физическими удовольствиями, которыми мы наслаждаемся.
В астрологии, в зависимости от того, в каком знаке зодиака она находится и где она находится в небе, будут затронуты наша любовная жизнь, отношения и даже то, как мы относимся к себе.
Когда планета Венера находится ниже линии горизонта как часть ее нормальной орбиты, мы склонны заходить дальше, иногда даже пытаясь избежать решения важных вопросов или даже признать глубоко укоренившуюся истину.
В то время как Венера невидима, она также может заставить нас работать за кулисами в наших отношениях, в том числе в отношениях с самими собой.
Как Венера в Овне восходит, так и мы.
С 12 апреля Венера будет фактически формировать аспект с растущим серпом Луны в Овне на раннем ночном небе.
Но совпадение с растущим полумесяцем в Овне еще более важно, потому что этот огненный знак является первым зодиакальным знаком и начинает новые главы в нашей жизни.
Это время, когда мы больше сосредоточены на том, чтобы отпустить и высвободить то, что не работает, и готовы взять на себя то, что кажется волей.
Многие из нас с самого начала года борются с ранами старой любви, балансируя на грани того, может ли это быть по-другому, и мы хотим верить, что это возможно.
Столько прекрасных моментов, сколько у нас было, были и те пространства, где мы чувствовали себя ограниченными и неспособными расти или двигаться дальше.
Но когда Венера снова вернется в наше ночное небо, когда она завершит свою последнюю неделю в первых знаках Овна , нам напомнят, что единственный способ обрести любовь и жизнь, о которых мы мечтаем, - это предпринять действия для ее создания.
Хотя в новых главах первый шаг всегда самый сложный, на самом деле это только начало, не только новых отношений или даже жизненного пути, но и самого себя.
И поэтому нам постоянно показывают, почему оно того стоит. Почему даже самый большой риск в любви стоит того, потому что нужно очень рисковать, чтобы стать теми, кем мы должны быть.
Вот как улучшается любовная жизнь Овна, Тельца и Весов после восхождения Венеры в Овне 12 апреля.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Учитывая, что Венера в настоящее время пробивается через ваш знак, неудивительно, что ваш знак - один из тех, в которых на предстоящей неделе произойдет серьезная встряска.
Важный урок, о котором нужно помнить в это время, - это осознавать свои намерения по мере продвижения к новому началу.
Иногда вы можете быть опрометчивым и даже считаться импульсивным, а иногда нам нужна эта упрямая энергия, чтобы получить то, что мы хотим; он также может работать против нас, если мы бездумно идем по пути, по которому мы не уверены, почему мы идем.
В ближайшие дни важно сидеть наедине с собой, позволить себе раствориться в тишине и подумать о том, что вы действительно хотите начать во время возрождения Венеры.
Пусть этот новый цикл будет посвящен вам и тому, кем вы являетесь на самом деле, помня, что даже самые темные части нас самих заслуживают любви.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Венера в Овне вновь появится в ночном небе в то время, когда она перейдет в земной знак быка 19-го числа, что означает, что по мере того, как она движется через первые новые градусы вашего знака, она будет создавать большие изменения в вашей жизни.
Для многих это может означать, что вы обнаруживаете, что ваш дом - это место, которое вы еще не открыли, это может означать, что вам нужно все продать и уехать в мечту о том, что ваша душа знает, что делает.
Итак, вы будете призваны к действию, в движение с этим восходом Венеры, когда вы поймете, что нет веской причины не следовать своему сердцу.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Хотя Овен и Телец будут видеть Венеру в своем знаке во время этого транзита, вы этого не сделаете, но это не значит, что вы не пострадаете так сильно.
Весы - один из других домашних знаков планеты любви, что означает, что всякий раз, когда она переживает большой транзит, вы тоже.
На многих в прошлом месяце мы находились под энергетическим влиянием Овна и Весов ; этот толчок и тяга к действию, справедливости и равновесию.
Но иногда нам трудно понять, что баланс редко бывает справедливым. Вместо этого баланс определяется нашим собственным внутренним радаром относительно того, что нам нужно, чтобы чувствовать себя лучше. Иногда маятник качается в одну сторону, а в другую - в противоположную.
Это никогда не бывает правильным или неправильным, но больше связано с тем, что нам нужно, и с тем, чтобы принимать и любить себя в достаточной степени, чтобы мы могли удовлетворить эти потребности.
В ближайшие недели поищите, где вы медлите или откладываете принятие решения, потому что хотели бы, чтобы ответ был другим.
Ищите, на что вы можете опираться и принимать меры, независимо от того, насколько это неудобно, потому что никто не может жить вашей правдой, кроме вас.