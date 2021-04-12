Венера в Овне 12 апреля в Новолуние: кардинально изменится жизнь трех знаков зодиака уже сегодня
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Венера в Овне 12 апреля в Новолуние: кардинально изменится жизнь трех знаков зодиака уже сегодня

3:11:314/12/2021Фото: https://www.freeimg.ru/
0

Многие из нас с самого начала года борются с ранами старой любви, балансируя на грани того, может ли это быть по-другому, и мы хотим верить, что это возможно. У троицы все будет чудесно в любви именно с апрельского Новолуния.

Венера - это планета, которая управляет любовью, красотой, домом, который мы называем домом, и теми физическими удовольствиями, которыми мы наслаждаемся

Поскольку Венера в Овне снова восходит в небе 12 апреля 2021 года после завершения своего высшего соединения в прошлом месяце, она принесет надежду всем знакам, но, в частности, трем из них будет сильно влиять энергия этого нового цикла.

Личная жизнь трех знаков зодиака улучшится после восхождения Венеры в Овне 12 апреля. Венера войдет в критические градусы Овна, когда она снова станет видимой, пишет https://www.yourtango.com

Венера - это планета, которая управляет любовью, красотой, домом, который мы называем домом, и теми физическими удовольствиями, которыми мы наслаждаемся.

В астрологии, в зависимости от того, в каком знаке зодиака она находится и где она находится в небе, будут затронуты наша любовная жизнь, отношения и даже то, как мы относимся к себе.

Когда планета Венера находится ниже линии горизонта как часть ее нормальной орбиты, мы склонны заходить дальше, иногда даже пытаясь избежать решения важных вопросов или даже признать глубоко укоренившуюся истину.

В то время как Венера невидима, она также может заставить нас работать за кулисами в наших отношениях, в том числе в отношениях с самими собой.

Проходить через эти циклы нормально и полезно, но все это скоро изменится, поскольку Венера в Овне снова начинает выходить из-под горизонта, чтобы мы могли видеть ее рост.

Как Венера в Овне восходит, так и мы.

С 12 апреля Венера будет фактически формировать аспект с растущим серпом Луны в Овне на раннем ночном небе.

То, что Венера снова восходит, означает, что все мы готовы сделать эти шаги для нового начала в нашей жизни, особенно в наших романтических отношениях. Это также означает, что мы заканчиваем один цикл и начинаем другой в течение этого нового астрологического сезона.

Но совпадение с растущим полумесяцем в Овне еще более важно, потому что этот огненный знак является первым зодиакальным знаком и начинает новые главы в нашей жизни.

Это время, когда мы больше сосредоточены на том, чтобы отпустить и высвободить то, что не работает, и готовы взять на себя то, что кажется волей.




Многие из нас с самого начала года борются с ранами старой любви, балансируя на грани того, может ли это быть по-другому, и мы хотим верить, что это возможно.

Столько прекрасных моментов, сколько у нас было, были и те пространства, где мы чувствовали себя ограниченными и неспособными расти или двигаться дальше.

Но когда Венера снова вернется в наше ночное небо, когда она завершит свою последнюю неделю в первых знаках Овна , нам напомнят, что единственный способ обрести любовь и жизнь, о которых мы мечтаем, - это предпринять действия для ее создания.




Хотя в новых главах первый шаг всегда самый сложный, на самом деле это только начало, не только новых отношений или даже жизненного пути, но и самого себя.

И поэтому нам постоянно показывают, почему оно того стоит. Почему даже самый большой риск в любви стоит того, потому что нужно очень рисковать, чтобы стать теми, кем мы должны быть.

Вот как улучшается любовная жизнь Овна, Тельца и Весов после восхождения Венеры в Овне 12 апреля.


Овен (21 марта - 19 апреля)


Учитывая, что Венера в настоящее время пробивается через ваш знак, неудивительно, что ваш знак - один из тех, в которых на предстоящей неделе произойдет серьезная встряска.








Важный урок, о котором нужно помнить в это время, - это осознавать свои намерения по мере продвижения к новому началу.

Иногда вы можете быть опрометчивым и даже считаться импульсивным, а иногда нам нужна эта упрямая энергия, чтобы получить то, что мы хотим; он также может работать против нас, если мы бездумно идем по пути, по которому мы не уверены, почему мы идем.

В ближайшие дни важно сидеть наедине с собой, позволить себе раствориться в тишине и подумать о том, что вы действительно хотите начать во время возрождения Венеры.




Пусть этот новый цикл будет посвящен вам и тому, кем вы являетесь на самом деле, помня, что даже самые темные части нас самих заслуживают любви.

Телец (20 апреля - 20 мая)


Венера в Овне вновь появится в ночном небе в то время, когда она перейдет в земной знак быка 19-го числа, что означает, что по мере того, как она движется через первые новые градусы вашего знака, она будет создавать большие изменения в вашей жизни.



Статья продолжается ниже






Часто ваше самое большое падение - это думать, что у вас нет других вариантов в любви или что вы застелили постель, поэтому вам нужно лечь в нее, не осознавая, что это ваш собственный разум может заманить вас в ловушку цикла, который вы можете Не вижу выхода. В ближайшие недели вас попросят по-настоящему сосредоточиться и определить, что для вас значит дом.






Для многих это может означать, что вы обнаруживаете, что ваш дом - это место, которое вы еще не открыли, это может означать, что вам нужно все продать и уехать в мечту о том, что ваша душа знает, что делает.



Итак, вы будете призваны к действию, в движение с этим восходом Венеры, когда вы поймете, что нет веской причины не следовать своему сердцу.

Весы (23 сентября - 22 октября)


Хотя Овен и Телец будут видеть Венеру в своем знаке во время этого транзита, вы этого не сделаете, но это не значит, что вы не пострадаете так сильно.

Весы - один из других домашних знаков планеты любви, что означает, что всякий раз, когда она переживает большой транзит, вы тоже.




На многих в прошлом месяце мы находились под энергетическим влиянием Овна и Весов ; этот толчок и тяга к действию, справедливости и равновесию.

Но иногда нам трудно понять, что баланс редко бывает справедливым. Вместо этого баланс определяется нашим собственным внутренним радаром относительно того, что нам нужно, чтобы чувствовать себя лучше. Иногда маятник качается в одну сторону, а в другую - в противоположную.

Это никогда не бывает правильным или неправильным, но больше связано с тем, что нам нужно, и с тем, чтобы принимать и любить себя в достаточной степени, чтобы мы могли удовлетворить эти потребности.




В ближайшие недели поищите, где вы медлите или откладываете принятие решения, потому что хотели бы, чтобы ответ был другим.

Ищите, на что вы можете опираться и принимать меры, независимо от того, насколько это неудобно, потому что никто не может жить вашей правдой, кроме вас.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
знаки зодиакаВенера в ОвнеНоволуние апреля 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы в тройке?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Венера в Овне 12 апреля в Новолуние: кардинально изменится жизнь трех знаков зодиака уже сегодня
    3:11:31 4/12/2021
    Венера в Овне 12 апреля в Новолуние: кардинально изменится жизнь трех знаков зодиака уже сегодня
    Введение во храм Пресвятой Богородицы 2021: Точная дата праздника и категорические запреты дня
    2:00:26 4/12/2021
    Введение во храм Пресвятой Богородицы 2021: Точная дата праздника и категорические запреты дня
    День Мужчин 2021: История даты и когда нужно праздновать
    1:00:45 4/12/2021
    День Мужчин 2021: История даты и когда нужно праздновать
    Красивый гороскоп для женщин на неделю 12-18 апреля 2021 года
    10:20:26 4/11/2021
    Красивый гороскоп для женщин на неделю 12-18 апреля 2021 года
    12 апреля - космической красоты открытки на День космонавтики 2021 и звездные поздравительные слова
    9:20:40 4/11/2021
    12 апреля - космической красоты открытки на День космонавтики 2021 и звездные поздравительные слова
    Бердск18 апреля - Соборование 2021 пройдет в Великий пост в Преображенском храме Бердска
    9:04:29 4/11/2021
    18 апреля - Соборование 2021 пройдет в Великий пост в Преображенском храме Бердска
    Открытки на Рамадан 2021: волшебной красоты картинки и чуткие слова с началом поста для мусульман на 12 апреля
    9:02:38 4/11/2021
    Открытки на Рамадан 2021: волшебной красоты картинки и чуткие слова с началом поста для мусульман на 12 апреля
    Магия Новолуния: стрижка волос, стрижка ногтей на 12 апреля 2021 года
    8:20:52 4/11/2021
    Магия Новолуния: стрижка волос, стрижка ногтей на 12 апреля 2021 года
    Принца Филипа похоронят 17 апреля. Будут только самые близкие
    8:12:21 4/11/2021
    Принца Филипа похоронят 17 апреля. Будут только самые близкие
    Советский стаж дает право россиянам на увеличение пенсии, заявили в ПФР
    8:07:34 4/11/2021
    Советский стаж дает право россиянам на увеличение пенсии, заявили в ПФР