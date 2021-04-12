Точный гороскоп на понедельник 12 апреля 2021 года
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Точный гороскоп на понедельник 12 апреля 2021 года

10:20:074/12/2021Фото: pxhere
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На вашу финансовую стабильность будет влиять командная работа- она сегодня будет более благоприятна. Всех ожидают значительные перемены на работе.

понедельник
Сегодня не время для работы в одиночку

Овен

У вас тяжелый день и на работе и в отношениях. Отнеситесь к вашим обязанностям с полной ответственностью. Новолуние сегодня в вашем знаке - этот день вам дастся нелегко. Возможны также и неприятные известия, которые заставят менять планы.

Телец

Ваши желания сегодня не совпадают с вашими возможностями, поэтому рекомендуем вам отказаться от покупок. Зато вы можете сегодня встретить человека на всю оставшуюся жизнь - самого интересного и влюбленного в вас. Очень возможно развитие серьезных отношений.

Близнецы

У вас сегодня могут возникнуть значительные проблемы с финансами или крупные ошибки в документах - будьте очень осторожны. Есть риск потери хороших отношений с близкими из-за вашего недоверия.

Рак

У вас благоприятный день для покупок, сделок и всего того. что касается денег. Вы сможете добиться значительных высот, если проявите все ваши умения и навыки. Инициатива сегодня очень даже приветствуется. Дома постарайтесь не ругаться с партнером - возможны ссоры и претензии.

Лев

От вас никто не ждёт сегодня подвигов. вы можете посвятить день общению с дорогими людьми. С любимым человеком могут быть неприятности - от вас нужен первый шаг к примирению.

Дева

У вас очень апатичный и ленивый день. Даже если вы чем то и займетесь, то не захотите брать на себя ответственность. Больше отдыхайте, но не игнорируйте своих близких.

Весы

Ваш позитивный взгляд на мир вы сегодня подарите всем, кто окажется рядом с вами. Очень хорошо день подходи для спорта на улице. например - утренней пробежки. Вечером полезно позаниматься с детьми.

Скорпион

Все к чему вы прикладывали усилия в последнее время, сегодня, наконец-то, начнет приносить свои плоды. Быстрых результатов не будет, но они уже начинаются. Старые знакомые могут предложить вам возможность дополнительного заработка.

Стрелец

Это день очень благоприятен для людей, занятых в творческой профессии. Там Стрельцов ждут значительные успехи.

Козерог

У вас день. полный приятных и интересных встреч. День хорошо подходит для покупок. посещения салона красоты. Можно позволить себе романтическое свидание. Вам нужно развлечься.

Водолей

Вам сегодня нужно собрать все свои внутренние силы и везде проявлять такт и дипломатию. В помощи вам не откажут - просите смело. Можно хорошо обдумать перспективы и пути развития. В любви день очень хорош.

Рыбы

Вам нужно сделать переоценку ваших отношений с окружающими людьми. Но не торопитесь принимать решений. День не подходит для новых знакомств - сейчас не время для романтики.

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