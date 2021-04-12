Точный гороскоп на понедельник 12 апреля 2021 года
10:20:074/12/2021
На вашу финансовую стабильность будет влиять командная работа- она сегодня будет более благоприятна. Всех ожидают значительные перемены на работе.
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Точный гороскоп на понедельник 12 апреля 2021 года
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