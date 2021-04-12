Новый штраф за резину не по сезону влетит россиянам с 1 июня 2021
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Новый штраф за резину не по сезону влетит россиянам с 1 июня 2021

8:22:254/12/2021Фото: pixabay
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По новым правилам, которое придумало МВД, водителей в России оштрафуют, если тот будет управлять автомобилем с летней резиной в зимнее время, а летом - на зимней резине.

Новый штраф введут с 1 июня

Россиянам пригрозили новыми штрафами. По данным СМИ, уже с 1 июня в законную силу вступят в силу поправки в правила дорожного движения. По новым правилам, которое придумало МВД, водителей в России оштрафуют, если тот будет управлять автомобилем с летней резиной в зимнее время, а летом - на зимней резине.

Отмечается, что летом посчитают июнь, июль и август, а зимой - декабрь, январь и февраль. Финансовое наказание составит 500 рублей. Есть один нюанс - власть конкретного региона имеет право менять это правило из-за климатических условий. Например, в Новосибирской области смогут увеличить зиму и начать ее уже с ноября.

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