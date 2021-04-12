Новый штраф за резину не по сезону влетит россиянам с 1 июня 2021

Россиянам пригрозили новыми штрафами. По данным СМИ, уже с 1 июня в законную силу вступят в силу поправки в правила дорожного движения. По новым правилам, которое придумало МВД, водителей в России оштрафуют, если тот будет управлять автомобилем с летней резиной в зимнее время, а летом - на зимней резине.
Отмечается, что летом посчитают июнь, июль и август, а зимой - декабрь, январь и февраль. Финансовое наказание составит 500 рублей. Есть один нюанс - власть конкретного региона имеет право менять это правило из-за климатических условий. Например, в Новосибирской области смогут увеличить зиму и начать ее уже с ноября.
______________________________________________________________________
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.