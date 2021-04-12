Дочку генерала России нашли мертвой в квартире Еревана. Рядом - папин пистолет Макарова

Довели до самоубийства дочь генерал-лейтенанта ФСБ. Об этом сообщают СМИ Еревана, где и нашли тело 40-летней женщины. По сообщениям следователей из Ереванского следственного управления СК Армении,женщину довели до самоубийства, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Тело женщины обнаружили накануне вечером, 11 апреля, на балконе дома по улице Давида Анахта. Недалеко от неё лежал принадлежащий ее отцу наградной пистолет Макарова.
- По данному факту в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства. Назначены комплексные судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе СК.
Из некоторых информационных ресурсов, известно, что отцом погибшей является, уволенный в запас с военной службы, житель Армении.
Как сообщает специализирующийся на криминальных новостях ресурс shamshyan.сом - первое сообщение об обнаружении мёртвого тела поступило в полицию района Канакер-Зейтун. Специалисты отрабатывают разные версии произошедшего, включая убийство.
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