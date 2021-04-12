Певица Валерия поразила поклонников своей фигурой в 52 года
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Певица Валерия поразила поклонников своей фигурой в 52 года

9:11:264/12/2021Фото: Инстаграм Валерии
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Звезда опубликовала фото со съёмок шоу “Маска” в ультракоротком бирюзовом платье, которое подчеркнуло фигуру женщины и не оставило поклонников равнодушными.

Валерия
Валерия показала поклонникам свои красивые длинные ноги. В своём инстаграме, 52-летняя певица, опубликовала фото со съёмок шоу “Маска” в ультракоротком бирюзовом платье, которое подчеркнуло фигуру женщины и не оставило поклонников равнодушными. - Фото сделано в павильоне, где мы снимаемся в шоу "Маска". Проснулась среди ночи, потому что зашкаливающие эмоции, полученные на очередных съемках проекта, не дают нормально спать уже несколько дней. - добавила певица.
 
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Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Подписчики не упустили шанса, выразить своё восхищение по свежего вида певицы и её осиной талии. - Валерия, у вас очень привлекательная, красивая женственная фигура - у меня теперь есть, на кого равняться - восхитилась подписчица. Сама же певица не скрывает, что хорошая фигура ей даётся не так просто, правильное питание и регулярные тренировки - поддерживают её в форме. _________________________________________________________ Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
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