Неожиданную версию гибели Юрия Гагарина назвал космонавт Волынов

Последний участник первого отряда космонавтов Борис Волынов, который состоит в комиссии по расследованию причин трагедии, рассказал в интервью РИА Новости, как мог погибнуть самый первый космонавт земли Юрий Гагарин. По мнению Волынова, самолет с Гагариным мог ударится с метеозондом.
- Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная - не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости - мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя, - сказал Герой Советского союза.
Напомним, Юрий Гагарин скончался 27 марта 1968 года. Произошла авиакатастрофа в момент тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. По прошествии многих лет так и не удалось выяснить, что послужило ее причиной. По данным расследования, до попадания самолета в штопор состояние Гагарина было хорошим. После случилось что-то неизвестное, из-за чего машина попала на закритический режим в положении крутого пикирования.
Эта трагедия унесла жизнь летчика-инструктора, командир полка Владимира Серегина. Судя официальному заявлению, экипаж произвел резкий маневр и сорвался в штопор. Это случилось из-за новой воздушной обстановки. Пилоты попытались вывести машину в горизонтальный полет, но ударились о землю. Позже выяснилось, что в крови и останках погибших посторонних вещей не нашлось. Техника была в порядке.
_______________________________________________________________________________
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.