Неожиданную версию гибели Юрия Гагарина назвал космонавт Волынов
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Неожиданную версию гибели Юрия Гагарина назвал космонавт Волынов

9:41:164/12/2021Фото: pixabay.com
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Трагедия произошла 27 марта 1968 года. Позже выяснилось, что в крови и останках погибших посторонних вещей не нашлось. Техника была в порядке. Но причину авиакатастрофы официально так и не назвали.

Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина

Последний участник первого отряда космонавтов Борис Волынов, который состоит в комиссии по расследованию причин трагедии, рассказал в интервью РИА Новости, как мог погибнуть самый первый космонавт земли Юрий Гагарин. По мнению Волынова, самолет с Гагариным мог ударится с метеозондом.

- Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная - не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости - мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя, - сказал Герой Советского союза.

Напомним, Юрий Гагарин скончался 27 марта 1968 года. Произошла авиакатастрофа в момент тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. По прошествии многих лет так и не удалось выяснить, что послужило ее причиной. По данным расследования, до попадания самолета в штопор состояние Гагарина было хорошим. После случилось что-то неизвестное, из-за чего машина попала на закритический режим в положении крутого пикирования.

Эта трагедия унесла жизнь летчика-инструктора, командир полка Владимира Серегина. Судя официальному заявлению, экипаж произвел резкий маневр и сорвался в штопор. Это случилось из-за новой воздушной обстановки. Пилоты попытались вывести машину в горизонтальный полет, но ударились о землю. Позже выяснилось, что в крови и останках погибших посторонних вещей не нашлось. Техника была в порядке.

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