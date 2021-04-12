13 апреля - С Днем мецената и благотворителя-2021! От всей души поздравления в стихах

Все чаще и чаще мы встречаем людей, которые готовы бескорыстно оказать помощь нуждающемуся.
Кто-то помогает людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, кто-то защищает бездомных или редких животных, кто-то поддерживает тяжелобольных людей. Благотворители ежедневно помогают тысячам людей. Многие это делают анонимно, но их добрые дела принято почитать 13-го апреля.
Именно этот день приурочен всем благотворителям и меценатам. Хорошо, когда есть возможность помочь другому. Не имеет значения, делом, словом, хорошим взглядом. Помочь можно разными способами. Главное – чтобы другому стало лучше. Благотворители настолько часто встречаются в жизни, что их труд можно считать профессией. Это профессия добрых дел. Давайте же поздравим всех их с праздником и поблагодарим за оказанную ими помощь! Дата, когда отмечается День мецената и благотворителя - 13 апреля.
***
Меценат, я тебя с праздником поздравляю,
Ты много совершил в жизни хороших дел,
В этот час, с благодарностью, я пожелаю,
Чтоб все, что задумал однажды, успел!
Задумки пусть свершаются, воплощаются планы,
И чутье твое пусть не изменит никогда,
В тебе добродетели много, и нет изъянов,
Ты для нас примера яркая звезда!
***
Слова я хочу сказать в день Мецената,
Пусть и дальше таким людям благоволит успех,
Пусть живут они легко, красиво и богато,
И душа пусть будит у них лучше всех.
Ведь каждый день помогали они многим,
А доброму делу, каждый человек будет рад,
Пусть же будут легкими ваши дороги,
Чтоб не встречалось скверных людей и преград!
***
Сколько было сотворено отличных проектов,
Сколько было освещено людских сердец,
Были получены в жизни счастливые билеты,
И вот есть повод сказать спасибо, наконец.
Поверьте, многие искренне благодарны,
За все, что вы совершали долгие годы,
Пусть никогда не будут дни ваши печальными,
Пусть не касаются мирские вас невзгоды.
***
Это праздник достойных, добрых людей,
И я хочу слова свои произнести скорей,
Пожелать для вас будущего большого,
Верных людей и счастья такого большого.
Спасибо за ваши открытые добрые души,
За то, что вы стараетесь не нарушить,
Заповеди что в Божьих Словах даются,
Ваши дела вам великим добром отзовутся.
***
Мы благодарны римскому прекрасному аристократу,
За такую замечательную и торжественную дату,
Ведь мецената праздник – это день добра,
Спасибо, что свершаете вы добрые дела.
Спасибо вам щедрые благотворители,
Отдельных судеб и сердец спасители,
Вы люди великодушные, мудрые, сильные,
Пусть будет удача в жизни двужильной.
***
Сегодня знаменательная и важная дата,
Мы будем поздравлять благодетеля, мецената,
Дружно все мы этим людям пожелаем,
Чтоб жизнь казалась сказкой и раем.
Чтоб были вы духом и телом здоровы,
И всегда на поступки добрые готовы,
Вам под силу судьбы людей спасти,
И выход из сложной ситуации найти.
Источник: pozdravik