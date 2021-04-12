На ТЭЦ-2 обрушилась часть трубы. Подробности ЧП в Барнауле
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На ТЭЦ-2 обрушилась часть трубы. Подробности ЧП в Барнауле

10:20:064/12/2021Фото: pixabay.com
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Чтобы поддерживать теплоснабжение в норме, СГК использовала запасной вариант нагрева - районную водогрейную котельную.

чтобы поддерживать теплоснабжение в норме, СГК использовала запасной вариант нагрева - районную водогрейную котельную

12 апреля 2021 года, пресс-служба Сибирской генерирующий компании (СГК) информирует жителей Барнаула об обрушении части трубы ТЭЦ-2.

Событие произошло 11 апреля вечером. И сильно повлияло на возникновение небольшого снижения условий термодинамического процесса теплоснабжения в некоторых частях города, в центре, Потоке, посёлков Восточный и ВРЗ.

Случай привёл к созданию специального оперативного штаба, руководителем которого стал директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Таким образом, чтобы поддерживать теплоснабжение в норме, СГК использовала запасной вариант нагрева - районную водогрейную котельную.

Энергетики, в сою очередь, призывают жителей отнестись с пониманием и не бояться, что ситуация неразрешима:

- Мы приносим свои извинения за временные неудобства и делаем все возможное, чтобы их минимизировать. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

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Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

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