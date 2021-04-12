На ТЭЦ-2 обрушилась часть трубы. Подробности ЧП в Барнауле

12 апреля 2021 года, пресс-служба Сибирской генерирующий компании (СГК) информирует жителей Барнаула об обрушении части трубы ТЭЦ-2.
Событие произошло 11 апреля вечером. И сильно повлияло на возникновение небольшого снижения условий термодинамического процесса теплоснабжения в некоторых частях города, в центре, Потоке, посёлков Восточный и ВРЗ.
Случай привёл к созданию специального оперативного штаба, руководителем которого стал директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.
Таким образом, чтобы поддерживать теплоснабжение в норме, СГК использовала запасной вариант нагрева - районную водогрейную котельную.
Энергетики, в сою очередь, призывают жителей отнестись с пониманием и не бояться, что ситуация неразрешима:
- Мы приносим свои извинения за временные неудобства и делаем все возможное, чтобы их минимизировать. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
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