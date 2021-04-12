В Бердске горит дом: Смотрите видео пожара из СНТ "Кабачок"

Полыхает дом в СНТ "Кабачок" с 9 утра 12 апреля в Бердске. Видео опубликовано в группе "Свидетель, Бердск". Отмечается, что инцидент произошел на ул. Зеленой. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск"! начальник ОНД Бердска Николай Степоненков, дом горит уже час.
- Около часа назад поступил сигнал о пожаре. Горит дом. На место выехали, работаем, - сказал Николай Анатольевич.
Находились ли в доме в момент пожара люди, пока неизвестно.
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