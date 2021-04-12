Синоптики пообещали +18 в Бердске. Дата супер потепления
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Синоптики пообещали +18 в Бердске. Дата супер потепления

12:57:414/12/2021Фото: pixabay.com
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ально, что большинство апрельских дней окажутся пасмурными. Например, сегодня днем будет +10 и солнечно. А уже завтра синоптики пообещали дождь и похолодание до -1 градуса ночью.

Потепление до +18 градусов ожидается на следующей неделе в Новосибирске

Синоптики спрогнозировали настоящую весну в Сибири. Предполагается, что +18 градусов придут уже на следующей неделе. Уже в пятницу, 16 апреля, воздух прогреется до +16.

Печально, что большинство апрельских дней окажутся пасмурными. Например, сегодня днем будет +10 и солнечно. А уже завтра синоптики пообещали дождь и похолодание до -1 градуса ночью.

Уже 15 апреля воздух прогреется до +13 градусов, а на следующий день будет уже +18. К сожалению, на выходных снова похолодает. Так, 18 апреля столбик термометра опустится дол 2 градусов ниже столбика термометра. Днем же будет всего лишь +7.

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