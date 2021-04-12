12 апреля Огненное Новолуние: как использовать магию молодой Луны для своих заветных желаний

Новолуние случается каждый месяц и ежемесячно обновляется энергетический цикл у всех живых организмов.
Новолуние, которое произойдет 12 апреля 2021 года называется Огненным, потому что Луна входит в первый зодиакальный знак Овен, а он относится к стихии огня. Начинается новый астрологический год.После весеннего равноденствия это первое Новолуние в этом году.
Что можно?
В день Огненного новолуния можно планировать свое будущее, ставить себе цели и загадывать желания (работать с желаниями можно в течение суток после момента Новолуния), собираться в поездки и начинать путешествия, работать в коллективе, налаживать деловые связи, заниматься спортом.
Что нельзя?Начинать исполнять свои планы и приступать к новым проектам, переутомляться, вступать в брак или делать предложение, ссориться и выяснять отношения, стричься, устраивать генеральные уборки, проявлять чрезмерную активность, вкладывать деньги.
Сильный обряд на желание "7 ключей"
Вам для проведения обряда понадобится 7 булавок, 7 ключей (с отверстиями), 1 толстая свеча, рис и тарелка.
Тарелку ставите посередине стола, в нее установите свечу. С четырех сторон тарелки насыпьте 4 горсти риса.
На каждый ключик нужно прицепить булавку, загадывая желание. Их произвольно по кругу на одном уровне нужно воткнуть в свечу.
Читайте слова заговора: "Обращаюсь к Святой Деве и Николаю Чудотворцу. Помыслы мои чисты, да и руки не грешны. У меня желания есть, а числа их не счесть, семь я загадала, ключами запирала."
Пока горит свеча - ключи будут выпадать из нее. Когда выпадет первый ключ, нужно сказать: "Семь я загадала, ключами запирала. Шесть я оставляю вам, а одно не отдам. Желание светлое, самое заветное." Произнесли желание вслух.
Выпавший ключ надевают на булавку и загибают ее до круга. Тот рис, к которому ближе всего находился выпавший ключ, выбрасывают в окно, чтобы птицы склевали. Ключ спрятать в укромное место, чтобы его никто не нашел. Раз в неделю его достают и проговаривают ему свое желание. Так до тех пор, пока желание не исполнится.
Если в течение 3 месяцев желание не исполнилось - обряд можно повторять, поээтому свечу можно не выбрасывать и использовать ее после.