В Бердске запустили асфальтный завод. Эксклюзивные и горячие кадры

В Бердске запустили асфальтный завод. Как сообщает власть города, первые машины уже заполняются асфальтом для проведения ремонта на улично-дорожной сети города. Ранее вице-мэр Бердска Владимир Захаров сообщал "Курьер. Среда. Бердск", что с 13 апреля город приступит к текущему ремонту проезжей части.
Напомним, что подрядчик уже нашелся. Власть по итогам электронного аукциона заключила контракт с компанией «Доржилстрой» на 5,4 млн рублей. Но проблема заключается в том, что на 11 апреля еще ни один асфальтный завод в Новосибирской области не работает, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
По словам Захарова, всю неделю вели переговоры о поставке горячего асфальта для дорожного ремонта. Но он подчеркнул, что сначала будут делать аварийный ремонт на самых разбитых участках проезжей части, а ямочный с вырезанием карт стартует после того, как просохнет дорога.
- 12 апреля будет предварительный запуск асфальтных заводов. Во вторник они начнут давать асфальт, 13 апреля мы уже планируем начать работы. Мы в готовности, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров 11 апреля.
В первую очередь отремонтируют в аварийном порядке въездные дороги и магистрали - ул. Горького, ул. Первомайская, ул. Красная Сибирь, ул. Боровая. Отмечается, что ямочный ремонт завершится 30 июня 2021 года. К этому времени подрядчику предстоит отремонтировать 7000 кв. метров проезжей части.
нет
А Свердлова, от Военного городка в сторону парка, там нет дороги вообще, даже уже автобус 1 маршрут ездит зигзагами!!!!!!