В Бердске запустили асфальтный завод. Эксклюзивные и горячие кадры
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В Бердске запустили асфальтный завод. Эксклюзивные и горячие кадры

10:39:404/12/2021Фото: vk.com/club171199954
0

Вице-мэр Владимир Захаров сообщал "Курьер. Среда. Бердск", что с 13 апреля город приступит к текущему ремонту проезжей части.

В Бердске запущен асфальный завод
Сюжет: Бердску нужны дороги
"Как будто выехала на квест": Ломают ноги и ездят зигзагами из-за "космических" ям на ул. Первомайской жители Бердска. Смотрите фото и видео

"Как будто выехала на квест": Ломают ноги и ездят зигзагами из-за "космических" ям на ул. Первомайской жители Бердска. Смотрите фото и видеоКогда отремонтируют ул. Черемушную и Боровую по нацпроекту в Бердске, не ответил Владимир ЗахаровЕщё 30 новости

В Бердске запустили асфальтный завод. Как сообщает власть города, первые машины уже заполняются асфальтом для проведения ремонта на улично-дорожной сети города. Ранее вице-мэр Бердска Владимир Захаров сообщал "Курьер. Среда. Бердск", что с 13 апреля город приступит к текущему ремонту проезжей части.

Напомним, что подрядчик уже нашелся. Власть по итогам электронного аукциона заключила контракт с компанией «Доржилстрой» на 5,4 млн рублей. Но проблема заключается в том, что на 11 апреля еще ни один асфальтный завод в Новосибирской области не работает, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По словам Захарова, всю неделю вели переговоры о поставке горячего асфальта для дорожного ремонта. Но он подчеркнул, что сначала будут делать аварийный ремонт на самых разбитых участках проезжей части, а ямочный с вырезанием карт стартует после того, как просохнет дорога.

- 12 апреля будет предварительный запуск асфальтных заводов. Во вторник они начнут давать асфальт, 13 апреля мы уже планируем начать работы. Мы в готовности, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров 11 апреля.

В первую очередь отремонтируют в аварийном порядке въездные дороги и магистрали - ул. Горького, ул. Первомайская, ул. Красная Сибирь, ул. Боровая. Отмечается, что ямочный ремонт завершится 30 июня 2021 года. К этому времени подрядчику предстоит отремонтировать 7000 кв. метров проезжей части.

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асфальтасфальтный завод
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От редакции

Теперь будут ровные дороги в Бердске?

    Аноним, 12 апреля 2021 10:44:01
    НВР:
    нет
    1
    0
    Ответить
    Патриот, 12 апреля 2021 11:12:10
    НВР:Вот теперь заживём!Закатаем всё в асфальт,даёшь пятилетку за два года!!!Ах да ,а чей это завод?
    0
    0
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    Аноним, 12 апреля 2021 11:22:50
    НВР:
    А Свердлова, от Военного городка в сторону парка, там нет дороги вообще, даже уже автобус 1 маршрут ездит зигзагами!!!!!!
    0
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