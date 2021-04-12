Школьница умерла после разговора с завучем лицея
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Школьница умерла после разговора с завучем лицея

12:22:284/12/2021Фото: pixabay.com
0

Завуч лицея "Эрудит" вызвала к себе 12-летнюю девочку для серьезного разговора. Как оказалось, она ругала школьницу за ролик соцсети "TikTok".

Российская школьница умерла после разговора с завучем

В Рубцовске пятиклассница умерла после разговора с завучем.

Как сообщает "Инцидент Рубцовск", завуч лицея "Эрудит" вызвала к себе 12-летнюю девочку для серьезного разговора. Как оказалось, она ругала школьницу за ролик соцсети "TikTok".

По сообщениям, разговор в кабинете завуча был на повышенных тонах.
- Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp, — рассказала участница группы во "ВКонтакте" Олеся.

Точная причина смерти ещё не установлена. 12 апреля, уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и представители местного Минобрнауки отправились в Рубцовск, чтобы подробно разобраться в ситуации.

 

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
школанасмертьшкольницазавуч
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Завуч довела?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВ Бердске срубят 42 дерева на ул. Морской ради стройки высотки, но вернут в бюджет почти 1 млн рублей
    12:20:52 4/12/2021
    В Бердске срубят 42 дерева на ул. Морской ради стройки высотки, но вернут в бюджет почти 1 млн рублей
    Заплыв на сапах по Оби ради Дня космонавтики устроили моржи в Новосибирске
    11:56:10 4/12/2021
    Заплыв на сапах по Оби ради Дня космонавтики устроили моржи в Новосибирске
    На Алтае из-под земли начали бить фонтаны. Смотрите видео
    11:51:15 4/12/2021
    На Алтае из-под земли начали бить фонтаны. Смотрите видео
    БердскТающий аэродром Бердска затопил микрорайон Южный талыми водами. Смотрите фото и видео бурлящих рек
    11:41:07 4/12/2021
    Тающий аэродром Бердска затопил микрорайон Южный талыми водами. Смотрите фото и видео бурлящих рек
    Мощнейшее землетрясение зафиксировали у берегов Камчатки
    11:22:57 4/12/2021
    Мощнейшее землетрясение зафиксировали у берегов Камчатки
    Иоанн Лествичник 12 апреля: что можно и строго запрещено в этот день?
    11:20:22 4/12/2021
    Иоанн Лествичник 12 апреля: что можно и строго запрещено в этот день?
    БердскВ Бердске срочно отключили отопление из-за аварии 12 апреля
    11:06:39 4/12/2021
    В Бердске срочно отключили отопление из-за аварии 12 апреля
    Отшельница Лыкова отказалась переезжать в Москву. Названа страшная причина
    10:51:33 4/12/2021
    Отшельница Лыкова отказалась переезжать в Москву. Названа страшная причина
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 13.03 по 08.04.2021 в Бердске
    10:49:20 4/12/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 13.03 по 08.04.2021 в Бердске
    БердскВ Бердске запустили асфальтный завод. Эксклюзивные и горячие кадры
    10:39:40 4/12/2021
    В Бердске запустили асфальтный завод. Эксклюзивные и горячие кадры