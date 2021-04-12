Школьница умерла после разговора с завучем лицея

В Рубцовске пятиклассница умерла после разговора с завучем.
Как сообщает "Инцидент Рубцовск", завуч лицея "Эрудит" вызвала к себе 12-летнюю девочку для серьезного разговора. Как оказалось, она ругала школьницу за ролик соцсети "TikTok".
По сообщениям, разговор в кабинете завуча был на повышенных тонах.
- Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp, — рассказала участница группы во "ВКонтакте" Олеся.
Точная причина смерти ещё не установлена. 12 апреля, уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и представители местного Минобрнауки отправились в Рубцовск, чтобы подробно разобраться в ситуации.
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