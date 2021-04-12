В Бердске срубят 42 дерева на ул. Морской ради стройки высотки, но вернут в бюджет почти 1 млн рублей

Власть Бердска проинформировала о самой ближайшей рубке деревьям. Как стало известно, деревьев лишится дом №29А по ул. Морской уже 13 апреля. Как объяснили в мэрии, деревья входят в зону строительства многоквартирного жилого дома. Под топор попадут 39 сосен и 3 черемухи. Вырубку выполнит подрядная организация «Авто-1».
Отмечается, что эти работы согласованы - комиссия по принятию решений о вырубке и посадке зеленых насаждений в Бердске выдала разрешение на вырубку № 4/28 от 04.06.2020.
- Застройщиком в бюджет Бердска произведена оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений на общую сумму 873 631 рублей, - заверили в управлении природными ресурсами Бердска.
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