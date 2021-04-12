В Бердске названы имена 3 претендентов в Молодежный парламент Новосибирской области
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В Бердске названы имена 3 претендентов в Молодежный парламент Новосибирской области

1:25:374/12/2021Фото: Администрации Бердска
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Как известно, молодые люди являются студентами Бердского политехнического колледжа.

Валерия Родькина

В Бердске продолжается приём заявлений в территориальную молодёжную комиссию. На 7 и 8 апреля уже имеется три заявления в члены Молодёжного парламента: Семён Блынский, Валерия Родькина и Роман Непомнящих подали документы. Кандидатов уже зарегистрировали 9 апреля.

Как известно, молодые люди являются студентами Бердского политехнического колледжа.

На сегодня Молодёжный парламент Бердска может насчитать четыре кандидата в ряды представительного органа молодежи нашего региона.
Также приём заявлений будет продолжаться ещё 4 дня - до 16 апреля, а голосование начнётся 27 и закончится 29 апреля 2021 года.

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