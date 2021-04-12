Всем родным пациента с коронавирусом проведут бесплатный тест на COVID-19 в Новосибирской области
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Всем родным пациента с коронавирусом проведут бесплатный тест на COVID-19 в Новосибирской области

12:41:584/12/2021Фото: pixabay.com
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При этом глава региона Андрей Травников согласился с этой инициативой министра здравоохранения.

коронавирус, пандемия, COVID-19
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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новое правило в обследовании семье больного коронавирусом озвучили в Новосибирской области. Теперь, если у контактировавшего с больным родственником есть желание, ему проведут бесплатный тест на коронавирус.

— Считаю возможным расширить объем исследований за счет тестирования очагов в семьях на добровольной основе. У нас сейчас уже тестируются все пациенты с признаками ОРВИ, - сказал сегодня, 12 апреля, министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

При этом глава региона Андрей Травников согласился с этой инициативой:

— Нужно удержать стабильную ситуацию. Речь не должна идти ни в коем случае о возврате каких-то ограничений, есть предложения по введению дополнительных профилактических мероприятий, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Тестировать семейные контакты — это разумно. Должно быть на добровольной основе. Это в программу ОМС не входит, поэтому потребует дополнительного финансирования из бюджета. Но с учетом того, что количества случаев не так много, расходы умеренные. Активное выявление в том числе, возможно, повлияет на статистику. Но мы это объясним. Для нас важнее эпидблагополучие, чем цифры.

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