С Днем космонавтики поздравил сибиряков мэр Локоть
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С Днем космонавтики поздравил сибиряков мэр Локоть

1:11:364/12/2021Фото: instagram.com/a_lokot
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В поздравлении мэр рассказал о Юрии Гагарине, о том, какие главные шаги он сделал в начале освоения космоса и как он поспособствовал становлению Советского Союза - первой космической державой.

Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с Днём космонавтики

Российский Государственный политический лидер и мэр города Новосибирска. Анатолий Локоть, торжественно поздравил горожан с днём космонавтики. В поздравлении мэр рассказал о Юрии Гагарине, о том, какие главные шаги он сделал в начале освоения космоса и как он поспособствовал становлению Советского Союза - первой космической державой:

-Дорогие новосибирцы! Сердечно поздравляю вас с Днём космонавтики! В 2021 году мы отмечаем 60-летие первого полёта человека в космос. За шесть десятилетий на орбите побывали более 500 космонавтов. Но наш соотечественник Юрий Гагарин навсегда останется первым человеком, который покинул пределы атмосферы и совершил полёт вокруг Земли. Это грандиозное событие положило начало освоению космоса, а Советский Союз навсегда закрепил за собой статус первой космической державы. Не перечесть, сколько сил, средств и энергии было положено для достижения этой цели. Советские учёные, конструкторы и испытатели десятилетиями трудились над общим делом, над исполнением мечты всего человечества. Весомый вклад в приближение людей к звездам внесли и новосибирские учёные — без разработок научных институтов Академгородка и мощностей промышленных предприятий космический прорыв не был бы таким стремительным. Свою лепту в освоение космического пространства внесли завод «Экран», НПО имени В. П. Чкалова, Новосибирский приборостроительный завод и многие другие.

Также, Анатолий Локоть, выразил свою гордость за труды земляков, которые значительно помогли в развитии космической отрасли:

- Мы гордимся нашими земляками, которые всю жизнь трудились на благо космической отрасли. Пионер мировой космонавтики Юрий Кондратюк первым рассчитал оптимальную траекторию полёта к спутнику Земли. Сегодня имя этого учёного носит одна из площадей нашего города и кратер на Луне. При участии основателя Академгородка Михаила Лаврентьева был создан советский спутник «Луна-3», который впервые сфотографировал обратную сторону Луны.

Помимо этого,  добавил о нынешних космонавтах:
- Новосибирск воспитал трёх будущих космонавтов — Германа Титова, Павла Поповича, Бориса Волынова, хоть и не был для них родным городом. А сейчас в центре им. Ю. А. Гагарина проходит подготовку уроженка Новосибирска Анна Кикина. Сегодня она единственная женщина в отряде российских космонавтов.

- Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и космических побед: пусть вам открываются новые неизведанные пространства и горизонты, а путь освещают звёзды! - пожелал, под конец своего поздравления, Анатолий Евгеньевич.


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главапоздравлениедень космонавтики
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