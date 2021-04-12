На АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» проиндексировали заработную плату
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» проиндексировали заработную плату

12:37:254/12/2021
0

Новосибирск. 8 апреля 2021 года. В 2021 году работникам АО «ЭПМ-НовЭЗ» (входит в Группу ЭПМ) проиндексировали заработную плату. Приказ об этом подписал управляющий директор АО «ЭПМ-НовЭЗ» Алексей Спекторук.

На АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» проиндексировали заработную плату

Средняя заработная плата на АО «ЭПМ-НовЭЗ» на начало текущего года составляла 48 050 рублей, по региону – 40 600 рублей. С 1 апреля на предприятии увеличены оклады, тарифные ставки и расценки на 5,2%. Данный показатель выше индекса потребительских цен на товары и услуги по Новосибирской области в 2020 году, который составил 4,4%. Второй этап повышения заработных плат запланирован на 1 мая. Он предполагает увеличение часовых тарифных ставок и окладов работников, заработная плата которых отстает от рыночной. На этом этапе будут проанализированы уровень зарплат по дефицитным специальностям и рынок труда. На основании полученных данных на предприятии произведут точечный пересмотр заработных плат. В настоящее время на АО «ЭПМ-НовЭЗ» наблюдается активное увеличение загрузки производства – на 15% по сравнению с прошлым годом. Это дает предпосылки к сохранению стабильности и экономической устойчивости предприятия. «Повышение уровня дохода работников – важный этап в реализации комплексной программы по развитию и укреплению кадрового состава, которая имеет множество направлений. В том числе большой перечень социальных преференций, направленных на поддержку не только опытных сотрудников, но и молодых специалистов», - подчеркнул Алексей Спекторук. Комплекс мер поддержки молодых специалистов ежегодно расширяется. Программа предусматривает компенсацию части расходов на оплату услуг по присмотру и уходу за ребенком в детских садах в размере 50%, а также организацию досуга детей сотрудников предприятия, которым предоставляются бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. С 2019 года повышены размеры единовременных выплат в связи со вступлением в брак или рождением ребенка, при трудоустройстве после прохождения срочной службы в Вооруженных силах РФ. Увеличены дополнительные выплаты многодетным матерям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, при выходе в ежегодный оплачиваемый отпуск. Кроме того, ЭПМ-Новосибирский электродный завод осуществляет доставку сотрудников из отдаленных населенных пунктов собственным транспортом. Справка: ЭПМ-НовЭЗ (входит в Группу ЭПМ) производит угольные и графитированные электроды, катодные блоки, набивные подовые массы, электродную массу и доменные блоки, прокаленный нефтяной кокс. АО «ЭПМ-НовЭЗ» является единственным в России поставщиком крупногабаритных графитированных моноэлектродов. Продукция Новосибирского электродного завода востребована во всём мире. Её потребителями являются компании-производители первичного алюминия, металлического кремния, ферросплавов, стали России, стран СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Фото и материал предоставлены пресс-службой завода

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
зарплатаиндексация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВсем родным пациента с коронавирусом проведут бесплатный тест на COVID-19 в Новосибирской области
    12:41:58 4/12/2021
    Всем родным пациента с коронавирусом проведут бесплатный тест на COVID-19 в Новосибирской области
    На АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» проиндексировали заработную плату
    12:37:25 4/12/2021
    На АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» проиндексировали заработную плату
    БердскОшибкой назвал строительство коттеджей в низине вице-мэр Захаров: Бердск вложил в дренаж 85 млн рублей, еще нужны 4 колодца
    12:34:23 4/12/2021
    Ошибкой назвал строительство коттеджей в низине вице-мэр Захаров: Бердск вложил в дренаж 85 млн рублей, еще нужны 4 колодца
    Школьница умерла после разговора с завучем лицея
    12:22:28 4/12/2021
    Школьница умерла после разговора с завучем лицея
    БердскВ Бердске срубят 42 дерева на ул. Морской ради стройки высотки, но вернут в бюджет почти 1 млн рублей
    12:20:52 4/12/2021
    В Бердске срубят 42 дерева на ул. Морской ради стройки высотки, но вернут в бюджет почти 1 млн рублей
    Заплыв на сапах по Оби ради Дня космонавтики устроили моржи в Новосибирске
    11:56:10 4/12/2021
    Заплыв на сапах по Оби ради Дня космонавтики устроили моржи в Новосибирске
    На Алтае из-под земли начали бить фонтаны. Смотрите видео
    11:51:15 4/12/2021
    На Алтае из-под земли начали бить фонтаны. Смотрите видео
    БердскТающий аэродром Бердска затопил микрорайон Южный талыми водами. Смотрите фото и видео бурлящих рек
    11:41:07 4/12/2021
    Тающий аэродром Бердска затопил микрорайон Южный талыми водами. Смотрите фото и видео бурлящих рек
    Мощнейшее землетрясение зафиксировали у берегов Камчатки
    11:22:57 4/12/2021
    Мощнейшее землетрясение зафиксировали у берегов Камчатки
    Иоанн Лествичник 12 апреля: что можно и строго запрещено в этот день?
    11:20:22 4/12/2021
    Иоанн Лествичник 12 апреля: что можно и строго запрещено в этот день?