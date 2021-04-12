На АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» проиндексировали заработную плату

Средняя заработная плата на АО «ЭПМ-НовЭЗ» на начало текущего года составляла 48 050 рублей, по региону – 40 600 рублей. С 1 апреля на предприятии увеличены оклады, тарифные ставки и расценки на 5,2%. Данный показатель выше индекса потребительских цен на товары и услуги по Новосибирской области в 2020 году, который составил 4,4%. Второй этап повышения заработных плат запланирован на 1 мая. Он предполагает увеличение часовых тарифных ставок и окладов работников, заработная плата которых отстает от рыночной. На этом этапе будут проанализированы уровень зарплат по дефицитным специальностям и рынок труда. На основании полученных данных на предприятии произведут точечный пересмотр заработных плат. В настоящее время на АО «ЭПМ-НовЭЗ» наблюдается активное увеличение загрузки производства – на 15% по сравнению с прошлым годом. Это дает предпосылки к сохранению стабильности и экономической устойчивости предприятия. «Повышение уровня дохода работников – важный этап в реализации комплексной программы по развитию и укреплению кадрового состава, которая имеет множество направлений. В том числе большой перечень социальных преференций, направленных на поддержку не только опытных сотрудников, но и молодых специалистов», - подчеркнул Алексей Спекторук. Комплекс мер поддержки молодых специалистов ежегодно расширяется. Программа предусматривает компенсацию части расходов на оплату услуг по присмотру и уходу за ребенком в детских садах в размере 50%, а также организацию досуга детей сотрудников предприятия, которым предоставляются бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. С 2019 года повышены размеры единовременных выплат в связи со вступлением в брак или рождением ребенка, при трудоустройстве после прохождения срочной службы в Вооруженных силах РФ. Увеличены дополнительные выплаты многодетным матерям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, при выходе в ежегодный оплачиваемый отпуск. Кроме того, ЭПМ-Новосибирский электродный завод осуществляет доставку сотрудников из отдаленных населенных пунктов собственным транспортом. Справка: ЭПМ-НовЭЗ (входит в Группу ЭПМ) производит угольные и графитированные электроды, катодные блоки, набивные подовые массы, электродную массу и доменные блоки, прокаленный нефтяной кокс. АО «ЭПМ-НовЭЗ» является единственным в России поставщиком крупногабаритных графитированных моноэлектродов. Продукция Новосибирского электродного завода востребована во всём мире. Её потребителями являются компании-производители первичного алюминия, металлического кремния, ферросплавов, стали России, стран СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.
Фото и материал предоставлены пресс-службой завода