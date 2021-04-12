К атаке на объект в Иране заявили о причастности "Моссада" в Израиле
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К атаке на объект в Иране заявили о причастности "Моссада" в Израиле

2:49:064/12/2021
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По предварительным данным, в Натанзе произошла авария в месте обогащения урана.

Фото: © Globallookpress

До сих пор неизвестно, что стало причиной для аварии в электрической сети на иранском ядерном объекте. По предварительным данным, в Натанзе, произошла авария в месте обогащения урана. По некоторой информации из СМИ, известно, что к диверсионным действиям может быть причастен Израиль. Как сообщает издание The Times of Israel, несколько новостных ресурсов говорят о причастности к атаке "Моссада". Причины, таких предположений исходят от скрытых источников из разведки.

Помимо прочего, сообщается, что время для нападения, было выбрано не просто так - диверсия произошла после праздника ядерных технологий. Отмечается, что авария не привела к серьёзным жертвам и не сопровождалась загрязнением окружающей среды.

- Сегодня утром произошел инцидент, затронувший часть распределительной электросети объекта по обогащению «Шахид Ахмади Рошан» (Натанз). Согласно нашей информации, к счастью, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку.- Заявил глава пресс-службы Организации по ядерной энергии Исламской Республики Иран Бехруз Камальванди для "Военного обозрения".

Также, предполагается, что на месте происшествия, случившийся взрыв, полностью разрушил всю внутреннюю энергосистему, которая питала подземные центрифуги по обогащению урана. Официальные лица говорят, что для восстановления производства, в Натанзе Ирану придется потратить девять месяцев и больше.

Причины произошедшего пока неизвестны. Власти ведут активное расследование аварии и выяснение ее причин, которые станут известны позднее.

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иранатакаядерный объект
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