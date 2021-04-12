Еще 4 пациента скончались от коронавируса за сутки на 12 апреля. Вся статистика по зараженным в Новосибирской области
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Еще 4 пациента скончались от коронавируса за сутки на 12 апреля. Вся статистика по зараженным в Новосибирской области

1:09:374/12/2021Фото: pixabay
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В реанимации находятся 62 человека. На ИВЛ – 13 пациентов.

рентген, рука
Коронавирус забирает жизни
Сюжет: Вторая волна COVID-19
Всем родным пациента с коронавирусом проведут бесплатный тест на COVID-19 в Новосибирской области

Всем родным пациента с коронавирусом проведут бесплатный тест на COVID-19 в Новосибирской областиНовые жертвы коронавируса: Кто умер за сутки на 11 апреля в Новосибирской областиЕщё 1535 новости

Сегодня, 12 апреля, оперштаб по коронавирусу в Новосибирской области сообщил о новых заражённых. Всего в регионе зафиксировано 39 717 инфицирования, а за последние сутки 73. При этом 36 959 сибиряков поправились от болезни за все время пандемии, а за последние сутки таких счастливчиков стало на 42 больше.

Но есть и плохие данные - на утро 12 апреля вирус унес жизни еще 4 жителей Новосибирской области. Это мужчина в возрасте 81 год и женщины в возрасте 76 лет, 82 года, 86 лет. Летальных исходов по всей области выявлено 1 684.

Отмечается, что в инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом коронавирус и с подозрением на него госпитализированы 1 576 пациентов, из них 7 детей. В реанимации находятся 62 человека. На ИВЛ – 13 пациентов.

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