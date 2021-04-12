«Не наши полномочия»: Кого не устроил плакат с лицом опального политика Платошкина на трассе Р-256 между Бердском и Искитимом
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«Не наши полномочия»: Кого не устроил плакат с лицом опального политика Платошкина на трассе Р-256 между Бердском и Искитимом

3:38:524/12/2021,Дмитрий БороздинФото: предоставлены Сергеем Корнеевым
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Сторонники писателя подчеркивают, что на плакате не было никакой политической агитации или призывов к каким бы то ни было действиям.

Плакат с Платошкиным
Разместившие плакат уверяют, что в нем не было ни одного политического призыва

Плакат в поддержку политического активиста и писателя Николая Платошкина разместили его сторонники на 50-м км трассы М52 между Барнаулом и Новосибирском, неподалеку от поворота на Искитим. Как объяснил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель ячейки движения «За новый социализм» в Искитимском районе и Советском районе Новосибирска Сергей Корнеев, инициатива была его личной идеей, а средства на установку собирали добровольными пожертвованиями.

- Хочу подчеркнуть, что на плакате не было никакой символики движения, политических призывов или агитации. Только портрет Николая Николаевича, его полное имя, фотографии нескольких книг и подпись: «Доктор исторических наук, писатель», - уточняет Сергей.

Собрав необходимую сумму, сторонники Платошкина заключили договор с одним из бердских рекламных агентств и с февраля 2021 года плакат появился в условленном месте. Позднее аренду места продлевали еще дважды: на март и на апрель, велись переговоры о том, чтобы оставить плакат еще и в мае, однако тут свои коррективы начала вносить реальность.

Частная инициатива

В начале апреля Сергею Корнееву позвонил представитель рекламного агентства и заявил, что оно разрывает договор в одностороннем порядке. Попытки разобраться в чем дело, в том числе с подключением региональных координаторов движения, и как-то прийти к компромиссу результатов не принесли — договор был расторгнут, а плакат демонтирован.
- Баннер демонтирован по нашей инициативе, больше ничего сказать не можем, - прокомментировали представители рекламного агентства журналисту «Курьер. Среда. Бердск».

Никаких претензий к рекламщикам Сергей и его сподвижники не имеют, он подчеркивает что представители агентства пошли навстречу и вернули оплату за неотработанные дни. Тем не менее он уверен, что инициатива разорвать договор исходит отнюдь не от доброй воли: по его информации, на агентство оказали давление со стороны представителей муниципальных администраций Бердска и Искитимского района. Правда, ни конкретных имен, ни должностей никто не называет, да и причины давить на сторонников деятеля, находящегося под домашним арестом по подозрению в организации незаконных митингов, тоже не вполне очевидны.

К слову, в рекламном агентстве «Курьер. Среда. Бердск» факт давления ни подтверждать, ни опровергать не стали. В администрации Искитимского района вообще отказались разговаривать на эту тему, потребовав писать официальный запрос, в мэрии Бердска ситуацию тоже прокомментировали уклончиво:
- Территория не Бердска, не наши полномочия, - ответила на вопрос журналиста управляющая делами городской администрации Анна Чекмазова.

Однако ситуация все равно оставляет после себя гораздо больше вопросов, чем ответов.

Не очевидная выгода

Впрочем, часть из них отпадает если вспомнить, что на 2021 год приходятся сразу несколько важных выборов, в частности депутатов муниципальных советов Бердска и Искитима. А это означает, что совсем скоро рекламные площади будут крайне востребованы потенциальными кандидатами и разнообразной агитацией. Условия размещения которой, не в последнюю очередь, зависят и от репутации агентства, и от его умения правильно подобрать клиентуру.

Само собой, несговорчивые агентства не просто не получат самые «вкусные» заказы, но еще и рискуют лишиться самых прибыльных площадей, если местные администрации не продлят с ними договоры аренды.

В свою очередь сторонники опального политика в случившимся умудряются находить повод для позитива. Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель ячейки сторонников Николая Платошкина в Новосибирской области Фёдор Разумов, реакция местных властей на один только портрет политика, пускай и размещенный по личной инициативе, а не от имени движения, говорит о росте его популярности. Тем не менее, он также недоумевает, что именно могло послужить причиной «забраковать» баннер.

- Мы размещали в Новосибирске плакаты наших кандидатов с нашей символикой и никаких вопросов к нам не возникало. Здесь никаких призывов на плакате вообще не было. Многие люди здесь вообще не знают кто такой Платошкин. Но это показывает что и в Сибири есть люди во власти, считающие его опасным, - подчеркнул он.

Николай Платошкин - советский и российский дипломат, историк и политолог, общественный и политический деятель. Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Автор переводов зарубежных монографий, политический эксперт на телевидении. Лидер движения «За новый социализм». С 4 июня 2020 года находится под домашним арестом по подозрению в подготовке к организации массовых беспорядков.

Договор на плакат Платошкина
По договору баннер должен был висеть, как минимум, до конца апреля


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