Оборудование Керхер в фирменном магазине

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Основные предложения
- Мойки высокого давления.
- Пылесосы, полотеры, стеклоочистители.
- Пароструйная техника.
- Подметальные машины.
- Насосное оборудование.
- Электрические веники.
- Коммунально-садовая техника.
- Аппараты для чистки террас.
- Профессиональное оборудование.
- Аксессуары.
Каждое наименование снабжено описанием. Оно включает сведения о технических и эксплуатационных характеристиках, качествах и особенностях, достоинствах товара. А также в описании указана стоимость, имеются фотоизображения оборудования. На основе этих данных легко выбрать оптимальное решение для заказа. Как и с помощью фильтров сайта, которые позволяют отбирать товары по определенным критериям.
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- Широкий ассортимент клинингового оборудования.
- Выгодные расценки на товары.
- Гарантии качества продукции.
- Возможность оплаты различными способами.
- Сервисное обслуживание, сопутствующие услуги.
- Доставка по территории Российской Федерации в короткие сроки.
- Удобный сервис онлайн заказа, поиска, сравнения и выбора товаров на сайте.
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