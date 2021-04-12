Оборудование Керхер в фирменном магазине
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Оборудование Керхер в фирменном магазине

1:37:074/12/2021Фото: k-online.ru
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Клининговое оборудование Karcher пользуется популярностью во многих странах мира.

оборудование Керхер

В интернет-магазине «Магазин К» можно приобрести многие наименования этого бренда. Это официальный сайт Керхер, где представлены различные устройства для клининга. Оборудование соответствует высоким требованиям качества. Это надежные в эксплуатации решения по выгодной стоимости.

Основные предложения

  • Мойки высокого давления.
  • Пылесосы, полотеры, стеклоочистители.
  • Пароструйная техника.
  • Подметальные машины.
  • Насосное оборудование.
  • Электрические веники.
  • Коммунально-садовая техника.
  • Аппараты для чистки террас.
  • Профессиональное оборудование.
  • Аксессуары.
В каталоге представлена исключительно техника бренда Karcher. Он постоянно пополняется. Есть акционные предложения. На сайте можно приобрести подарочные сертификаты. В каталоге представлены сотни наименований клининговой техники. А также имеются насосы, техника для коммунальных и садовых нужд и многое другое.

Каждое наименование снабжено описанием. Оно включает сведения о технических и эксплуатационных характеристиках, качествах и особенностях, достоинствах товара. А также в описании указана стоимость, имеются фотоизображения оборудования. На основе этих данных легко выбрать оптимальное решение для заказа. Как и с помощью фильтров сайта, которые позволяют отбирать товары по определенным критериям.

Достоинства предложений и услуг


  • Широкий ассортимент клинингового оборудования.

  • Выгодные расценки на товары.

  • Гарантии качества продукции.

  • Возможность оплаты различными способами.

  • Сервисное обслуживание, сопутствующие услуги.

  • Доставка по территории Российской Федерации в короткие сроки.

  • Удобный сервис онлайн заказа, поиска, сравнения и выбора товаров на сайте.


Интернет-магазин предоставляет с товарами техническую документацию, инструкции по эксплуатации. А также гарантийные документы. На сайте можно найти подробную информацию о каждом наименовании. Консультации предоставляет менеджер. Он помогает в выборе и заказе оборудования для клининга Керхер.

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Оборудование Керхер
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