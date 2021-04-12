Услуги грузоперевозок и грузчиков в Одессе

У нее имеется все необходимое для перевозки разных объемов и видов грузов. А также работают квалифицированные водители, грузчики, логисты и пр. Безопасные грузоперевозки в Одессе от «Мотор-М» предоставляются по выгодной стоимости. Компания разработала несколько тарифов, которые оптимальны для разных видов перевозок грузов.
Основные предложения
- Квартирные переезды.
- Переезды офисов.
- Перевозка техники.
- Перевозка мебели.
- Перевозка пианино.
- Вывоз мусора.
Услугами компании стоит воспользоваться, если необходим переезд из квартиры в квартиру или из офиса в офис, или на лето на дачу. Ее помощь может понадобиться для перевозки разных видов и моделей техники, оборудования, автотранспорта. К ее услугам стоит прибегнуть, если необходима транспортировка домашних питомцев, растений и пр. Компания предлагает также вывоз строительного и бытового мусора.
Преимущества услуг и предложений
- Соблюдение правил грузоперевозок.
- Возможность транспортировки любых видов грузов.
- Возможность заказа отдельных услуг или в комплексе.
- Оперативная обработка заявок, предоставление транспорта в короткие сроки.
- Круглосуточная работа по грузоперевозкам.
- Прозрачное ценообразование, отсутствуют скрытые комиссии и платежи.
- Услуги квалифицированных грузчиков с большим опытом работы.
- Профессиональный подход к каждому клиенту.
- Собственный парк грузового автотранспорта различной грузоподъемности.
- Оптимизированные под потребительский рынок цены.
- Гарантии высокого качества и безопасности услуг.
Консультации предоставляет менеджер, контакты указаны на сайте.