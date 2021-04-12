Услуги грузоперевозок и грузчиков в Одессе
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Услуги грузоперевозок и грузчиков в Одессе

1:52:274/12/2021Фото: motor-m.kiev.ua
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Компания «Мотор-М» предлагает услуги грузоперевозок и грузчиков в Одессе.

«Мотор-М»

У нее имеется все необходимое для перевозки разных объемов и видов грузов. А также работают квалифицированные водители, грузчики, логисты и пр. Безопасные грузоперевозки в Одессе от «Мотор-М» предоставляются по выгодной стоимости. Компания разработала несколько тарифов, которые оптимальны для разных видов перевозок грузов.

Основные предложения

  • Квартирные переезды.
  • Переезды офисов.
  • Перевозка техники.
  • Перевозка мебели.
  • Перевозка пианино.
  • Вывоз мусора.
Компания предлагает <a href="http://motor-m.kiev.ua/gt_odessa.html">услуги грузового такси «Мотор-М» в Одессе</a> и обеспечивает высокий уровень качества, безопасности и надежности. У нее имеется собственный парк машин различной грузоподъемности. Это грузовики, фургоны и пр. Специалисты компании подбирают оптимальные решения для перевозки разных видов грузов. Ее грузчики бережно и безопасно выполняют погрузочно-разгрузочные работы, подъем предметов на этаж и пр.

Услугами компании стоит воспользоваться, если необходим переезд из квартиры в квартиру или из офиса в офис, или на лето на дачу. Ее помощь может понадобиться для перевозки разных видов и моделей техники, оборудования, автотранспорта. К ее услугам стоит прибегнуть, если необходима транспортировка домашних питомцев, растений и пр. Компания предлагает также вывоз строительного и бытового мусора.

Преимущества услуг и предложений


  • Соблюдение правил грузоперевозок.

  • Возможность транспортировки любых видов грузов.

  • Возможность заказа отдельных услуг или в комплексе.

  • Оперативная обработка заявок, предоставление транспорта в короткие сроки.

  • Круглосуточная работа по грузоперевозкам.

  • Прозрачное ценообразование, отсутствуют скрытые комиссии и платежи.

  • Услуги квалифицированных грузчиков с большим опытом работы.

  • Профессиональный подход к каждому клиенту.

  • Собственный парк грузового автотранспорта различной грузоподъемности.

  • Оптимизированные под потребительский рынок цены.

  • Гарантии высокого качества и безопасности услуг.


Консультации предоставляет менеджер, контакты указаны на сайте.

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грузоперевозкигрузчики в Одессе
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