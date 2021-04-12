Вербное воскресенье 2021: какие традиции должны соблюдать в Великий православный праздник 25 апреля
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Вербное воскресенье 2021: какие традиции должны соблюдать в Великий православный праздник 25 апреля

4:15:034/12/2021Фото: Flickr
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В воскресенье Иисус прибыл в Иерусалим. В Иерусалиме народ его очень ждал, потому что накануне, в субботу (Лазарева суббота) Иисус совершил одно из самых главных свои чудес при жизни  - воскрешение Лазаря.

служба
В Вербное воскресенье проводится праздничное богослужение

Каждую весну, ровно за 7 дней до празднования Пасхи, православные отмечают Вербное воскресенье. В 2021 году этот праздник отмечается 25 апреля.

Главная традиция этого праздника - освящение и принесение в дом веточек вербы. Их также дарят близким людям в честь этого праздника.

История и традиции праздника Вербное воскресенье

Ровно за пять дней до своей смерти, в воскресенье, Иисус прибыл в Иерусалим. В Иерусалиме народ его очень ждал, потому что накануне, в субботу (Лазарева суббота) Иисус совершил одно из самых главных свои чудес при жизни  - воскрешение Лазаря. Весть об этом быстро распространилась и люди ждали в городе своего нового господина и спасителя, приняв его за нового царя.

Но эту же весть слышали и фарисеи, принявшие решение убить Иисуса Христа. Иисус знал. что ему здесь предстоит встретить смерть, но смиренно ехал навстречу Воле Божией.

В Иерусалиме его встречали очень празднично и пышно, выстилали дорого перед ним пальмовыми ветвями и махали ими в знак приветствия. Этот праздник официально называется Вход Господень в Иерусалим.

В России пальмовые ветви заменены вербами. Их можно освятить в храме вечером в субботу или утром в Вербное воскресенье сразу после службы. Если вы не смогли попасть в храм на службу - можно купить вербы около храма у бабушек - обычно они продают там уже освященные вербочки.

Как только вы принесете вербы в дом, их нужно расставить во всех комнатах. Разумеется, главный символ праздника – это ветви вербы. После праздника вербы нужно оставить храниться около икон - они будут весь год о следующего Вербного воскресенья охранять ваш дом от бед.

Выбрасывать освященные вербы ни в коем случае нельзя - их можно только сжигать. Потому что они вбирают в себя всю негативную энергию. которую вобрали в себя за год пребывания в вашем доме.

 

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традициивербное воскресеньепраздникиправославный праздник
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